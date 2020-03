Υγεία - Περιβάλλον

ΠΟΕΔΗΝ για κορονοϊό: γιατροί και νοσηλευτές πάνε ως πρόβατα επί σφαγή

Ο κ. Γιαννάκος τόνισε ότι 90 άτομα από το ιατρικό προσωπικό νοσεί με κορονοϊό, ενώ άλλα 400 άτομα βρίσκονται σε καραντίνα.

Τον κώδωνα κινδύνου, για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που "μάχονται" ενάντια στον κορονοϊό, κρούει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, που υποστηρίζει πως όλοι τους «Πάνε ως πρόβατα επί σφαγή χωρίς μέσα προστασίας».

«Συνολικά τώρα έχουμε 90 συναδέλφους που νοσούν, ενώ 400 συνάδελφοι είναι σε καραντίνα. Νόσησαν και οι πρώτοι δύο συνάδελφοι στο Νοσοκομείο αναφοράς το Σωτηρία, ένας γιατρός και μια νοσηλεύτρια στη 2η πνευμονολογική κλινική. Όλη η κλινική έχει εκτεθεί και συζητάνε πόσοι θα βγουν σε καραντίνα. Στο μαιευτήριο Έλενας Βενιζέλου βρέθηκε γιατρός της πέμπτης κλινικής να νοσεί. Έντεκα συνάδελφοι από αίθουσα τοκετών είναι σε καραντίνα. Συμπτώματα εμφανίζει και άλλη μια γιατρός και έγινε εργαστηριακός έλεγχος. Στο Νοσοκομείο Άγιος Σάββας νοσούν οκτώ συνάδελφοι» σημείωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Πρόσθεσε δε ότι ο κίνδυνος πολλαπλασιάζεται λόγω έλλειψης υλικών, ειδικά μασκών. «Τώρα πια ξεφεύγουν περιστατικά και νοσηλεύονται σε κλινικές μαζί με άλλους ασθενείς επειδή ο εργαστηριακός ελεγχος είναι πλημμελής».

Ο ίδιος αποκάλυψε όμως και ευχάριστα νέα: «Σήμερα γύρισαν από την 14ημερη καραντίνα 20 συνάδελφοι τους οποίους παρέτεινε τη καραντίνα η διοικήτρια του νοσοκομείου για λόγους ασφαλείας. Ο ΕΟΔΥ λέει για επτά ημέρες ή και καθόλου. Το χημειοθεραπευτικό και ακτινοδιαγνωστικό του νοσοκομείου λειτουργούν κανονικά με ασφάλεια από τη πρώτη στιγμή».