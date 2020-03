Κόσμος

Ο ΑΝΤ1 στο επίκεντρο της πανδημίας στην Νέα Υόρκη – Ομογενείς ιατροί νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση (βίντεο)

Φορτηγά-ψυγεία είναι έτοιμα να τεθούν σε λειτουργία για την συντήρηση των σορών. Απαγόρευση κυκλοφορίας τουλάχιστον έως τον Μάιο, επιβάλλει ο Δήμαρχος.