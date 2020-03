Κόσμος

Κορονοϊός: στις ΗΠΑ ο μεγαλύτερος αριθμός κρουσμάτων στον πλανήτη

Οι ΗΠΑ, που έχουν γίνει πλέον η χώρα όπου η πανδημία εξαπλώνεται με τη μεγαλύτερη ταχύτητα παγκοσμίως, καταμετρούν τουλάχιστον 97.028 κρούσματα!

Οι ΗΠΑ ξεπέρασαν χθες Πέμπτη την Ιταλία αλλά και την Κίνα για να γίνουν η χώρα του κόσμου η οποία μετράει τα περισσότερα κρούσματα μόλυνσης από τον κορονοϊό, καταγράφουν δεδομένα του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς και της εφημερίδας The New York Times.

Η πανδημία του νέου κορονοϊού έχει στοιχίσει τη ζωή σε 345 ανθρώπους στις ΗΠΑ, τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με τον απολογισμό που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από το πανεπιστήμιο Τζον Χόπκινς, ένα ρεκόρ, το οποίο ανεβάζει το σύνολο των θανάτων στη χώρα από τη νόσο Covid-19 σε 1.475.

Οι ΗΠΑ, που είναι πρώτες στον κόσμο σε αριθμό επιβεβαιωμένων κρουσμάτων (97.028), κατέγραψαν σε μία ημέρα σχεδόν 18.000 νέα κρούσματα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας φοβάται ότι η χώρα (και οι σχεδόν 330 εκατομμύρια κάτοικοί της) θα αποτελέσει το επόμενο επίκεντρο της πανδημίας.

Οι περισσότεροι νεκροί έχουν καταγραφεί στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, το επίκεντρο της επιδημίας εντός των ΗΠΑ. Ο κυβερνήτης της Άντριου Κουόμο προβλέπει τα κρούσματα να κορυφωθούν σε περίπου 21 ημέρες, δηλαδή γύρω στις 17 Απριλίου.