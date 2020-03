Οικονομία

ΥΠΟΙΚ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων

Σειρά απο παρατάσεις για φορολογικές υποχρεώσεις προβλέπεται σε απόφαση του Υφ. Εσωτειρκών, κατόπιν προτάσεων του επικεφαλής της ΑΑΔΕ.

Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, Απόστολου Βεσυρόπουλου, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, και "με στόχο την ανακούφιση των επιχειρήσεων και των λογιστών - φοροτεχνικών, στην πρωτοφανή δοκιμασία που περνούν αυτή την περίοδο, ώστε να επικεντρωθούν στην εκπλήρωση των δηλωτικών υποχρεώσεων οι οποίες είναι κρίσιμες για τη στήριξη της οικονομίας", ;όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπ. Οικονομικών, παρατείνονται οι παρακάτω προθεσμίες υποβολής δηλώσεων:

Παρατείνονται για δύο μήνες από τη λήξη τους , κατά περίπτωση, οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου και τελών χαρτοσήμου , με καταληκτική ημερομηνία εντός Μαρτίου και Απριλίου 2020 . Οι δηλώσεις τελών χαρτοσήμου, που αποδίδονται ηλεκτρονικά με τον παρακρατούμενο φόρο εισοδήματος και αποτελούν παρακολούθημα του φόρου αυτού, αποδίδονται κατά τον χρόνο απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου.

Για την προστασία της υγείας των συναλλασσομένων και των εργαζομένων στις ΔΟΥ, οι δηλώσεις φορολογιών κεφαλαίου που υποβάλλονται κατά το χρονικό αυτό διάστημα, παραλαμβάνονται και διεκπεραιώνονται χωρίς διενέργεια ελέγχου, ο οποίος θα διενεργηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.