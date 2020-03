Υγεία - Περιβάλλον

Θετικός στον κορονοϊό Έλληνας που ήρθε από την Τουρκία

Ήταν ανάμεσα στους 32 που επαναπατρίστηκαν από την Κωνσταντινούπολη...

Θετικός στον κορονοϊό βρέθηκε ένας από τος 32 Έλληνες που επαναπατρίστηκαν από την Κωνσταντινούπολη. Είχαν μεταφερθεί σε ξενοδοχείο της Αθήνας, όπου υποβλήθηκαν σε εξετάσεις.

Οι 31 που βρέθηκαν αρνητικοί μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους σε 14ημερη καραντίνα.

Στο ‘ιδιο ξενοδοχείο παραμένουν σε καραντίνα και οι 21ενας ταξιδιώτες από Μαδρίτη και Βαρκελώνη που είχαν βρεθεί θετικοί στον κορονοϊό, αλλά και κάποιοι που είχαν βρεθεί αρνητικοί αλλά προτίμησαν να μείνουν προκειμένου να μην θέσουν σε κίνδυνο τα συγγενικά τους πρόσωπα κατά την επιστροφή στα σπίτια τους. Κατά τον επανέλεγχο, πάντως, μία κοπέλα βρέθηκε θετική...