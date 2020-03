Κοινωνία

ΝΟΤΑΜ για την απαγόρευση πτήσεων σε Ολλανδία και Γερμανία

Από πότε αναστέλλονται οι πτήσεις από και προς τις δύο χώρες. Ποιες πτήσεις εξαιρούνται.

Με την 5η κατά σειρά ΝΟΤΑΜ που εξέδωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) για λόγους πρόληψης της εξάπλωσης του COVID-19, ανακοινώνεται η προσωρινή απαγόρευση πτήσεων από την Ολλανδία και την Γερμανία προς την Ελλάδα και αντίστροφα.

Συγκεκριμένα από την Κυριακή 29 Μαρτίου 2020 και ώρα 06:00 το πρωί έως την Μεγάλη Τετάρτη 15 Απριλίου 2020 και ώρα 06:00 το πρωί, αναστέλλονται όλες οι πτήσεις, μεταφοράς επιβατών, από και προς τα αεροδρόμια των εν λόγω χωρών. Ειδικά όσον αφορά την Γερμανία επιτρέπονται μόνο οι πτήσεις προς το Αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Όπως και με τις προηγούμενες ΝΟΤΑΜS που εξέδωσε η ΥΠΑ, από την προσωρινή αναστολή πτήσεων εξαιρούνται οι πτήσεις μεταφοράς εμπορευμάτων (cargo), οι υγειονομικού ενδιαφέροντος (sanitary), οι ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος (humanitarian), οι πτήσεις επιστροφή αεροσκάφους μόνο με το πλήρωμά του (ferry flights), οι κρατικές πτήσεις (state), οι πτήσεις που αναφέρουν ότι ευρίσκονται σε επικίνδυνη κατάσταση (emergency), οι στρατιωτικές πτήσεις (military), οι πτήσεις της Frontex, οι ανεφοδιασμού, οι πτήσεις υποστήριξης του Εθνικού Συστήματος Υγείας της χώρας μας και οι πτήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων Πολιτών.