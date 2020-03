Κόσμος

Al Jazeera: Iταλική πόλη “εξαφάνισε” τον κορονοϊό σε 14 ημέρες

Με ποιόν τρόπο σταμάτησαν την εξάπλωση του θανατηφόρου ιού στο ξεκίνημά του...

Μία μικρή πόλη της Ιταλίας κατόρθωσε να εξαφανίσει τον κορονοϊό, φτάνοντας πλέον στον πολυπόθητο αριθμό μηδέν για τα νέα κρούσματα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Al Jazeera πρόκειται για την κωμόπολη Vo Euganeo, με πληθυσμό περίπου 3.500 ατόμων, η οποία βρίσκεται στην πολύπαθη Βόρεια Ιταλία.

Η Vo Euganeo μπήκε σε καραντίνα και κανείς δεν επιτρεπόταν να εισέλθει ή να φύγει. Για τη διακίνηση τροφίμων και φαρμάκων αποφάσισε η κεντρική διοίκηση που βρισκόταν στην Πάντοβα και ακολούθησε αυτό που αποτέλεσε τελικά και το κλειδί για την πορεία των πραγμάτων: όλοι οι κάτοικοι της πόλης, με συμπτώματα ή χωρίς, έκαναν το τεστ για τον ιό.

Αυτό έδωσε τη δυνατότητα να μπουν σε καραντίνα όσοι είχαν μολυνθεί, πριν ακόμη εκδηλώσουν συμπτώματα και έτσι σταμάτησαν την περαιτέρω εξάπλωση του ιού στο ξεκίνημά της. Μέσα σε 14 ημέρες, ο ιός δεν υπήρχε στην τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που αποκάλυψαν οι μαζικοί ελέγχοι, περίπου το 3% των κατοίκων της κωμόπολης είχε μολυνθεί τη δεδομένη χρονική στιγμή. Οι μισοί εξ αυτών δεν είχαν καθόλου συμπτώματα τη στιγμή που εξετάστηκαν και ήταν θετικοί.

Μετά από δύο εβδομάδες αυστηρού lockdown ολόκληρης της πόλης και καραντίνας των κατοικών που ήταν μολυσμένοι, η Vo Euganeo δεν εμφάνισε κανένα νέο κρούσμα, ξεκινώντας από την Παρασκευή 13 Μαρτίου. Στον πρώτο γύρο των ελέγχων βρέθηκαν 89 κρούσματα, στον δεύτερο έξι, μέχρι να εξαφανιστούν τελείως. Όπως αναφέρει και το δημοσίευμα του Al Jazeera η εφαρμογή γενικευμένων τεστ και εκτεταμένης απαγόρευσης κυκλοφορίας κατάφερε να προστατεύσει την κωμόπολη από την εκτίναξη κρουσμάτων, ελαχιστοποιώντας έτσι τον φόρτο στις υπηρεσίες υγείας. Αναφερόμενος σε αυτή την περίπτωση ο καθηγητής μικροβιολογίας του πανεπιστημίου της πάντοβα, Andrea Cristani, και ο Antonio Cassone, πρώην διευθυντής του Τμήματος επιδημιών στο Ιταλικό Ινστιτούτο Υγείας ανέφεραν ότι «η μελέτη των όσων έγιναν σε αυτή την πόλη παρέχει πολύ σημαντικά αποτελέσματα, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν οδηγο για άλλες χώρες».