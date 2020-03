Ζώδια

Ζώδια και επικοινωνία: Η σχέση τους με το τηλέφωνο!

Κάθε άνθρωπος επικοινωνεί και αντιδρά με διαφορετικό τρόπο περιμένοντας μια κλήση ή… επιλέγοντας να μην σχηματίσει εκείνος έναν αριθμό και να καλέσει.

Σίγουρα θα σου έχει συμβεί να είσαι πάνω από το τηλέφωνο και να περιμένεις πώς και πώς την στιγμή που θα χτυπήσει και θα ακούσεις στα αυτιά σου την αγαπημένη φωνή του ατόμου, που σε ενδιαφέρει...

Πολλές φορές το τηλεφώνημα που περιμένεις αργεί τόσο πολύ που στο μυαλό σου φωλιάζουν σκέψεις, αμφιβολίες και αναρωτιέσαι “Γιατί δεν χτυπάει το τηλέφωνο”! Κάθε άνθρωπος επικοινωνεί και αντιδρά με διαφορετικό τρόπο και η αστρολογία μας δίνει τις απαντήσεις σε ερωτήματα που όλοι μας έχουμε!

Πώς τα πάει λοιπόν κάθε ζώδιο με το τηλέφωνο; Τι σκέφτεται και πώς αντιδρά αν δεν χτυπά το τηλέφωνό του; Γιατί μπορεί να μην σου τηλεφώνησε; Διάβασε το ζώδιο σου και το ζώδιο του ατόμου που σε ενδιαφέρει και πάρε όλες τις απαντήσεις στα ερωτήματά σου!

Κριός

Πώς τα πάει με το τηλέφωνο; Ο Κριός είναι πάντα βιαστικός στις επικοινωνίες του... Μην περιμένεις να σε ταράξει στα τηλεφωνήματα και στα sms, ο τρόπος που θα επικοινωνεί μαζί σου θα είναι πάντα σύντομος, κοφτός και βιαστικός. Θεωρεί χάσιμο χρόνου να μιλά απεριόριστα στο τηλέφωνο...

Τι σκέφτεται και πώς αντιδρά όταν δεν χτυπά το τηλέφωνό του; Αν ο Κριός περιμένει να του τηλεφωνήσεις και εσύ δεν το κάνεις, αρχικά θα τον πιάσουν τα νεύρα του, μπορεί να σου τηλεφωνήσει αυτός και να τροχίσει τα νύχια του για καβγά, επειδή δεν ήσουν συνεπής στο τηλεφώνημά σας... Αν όμως ήταν και ο ίδιος απασχολημένος και περνούσε καλά, μην νομίζεις ότι θα δώσει και πολύ σημασία, που δεν του τηλεφώνησες...

Γιατί δεν σου τηλεφώνησε ένας Κριός; Ένας Κριός, δεν θα σου τηλεφωνήσει είτε επειδή έχει τα νεύρα του και δεν έχει διάθεση για κουβεντούλες, είτε πολύ απλά επειδή, στη φάση που βρίσκεται, βαριέται την επικοινωνία... Μην κάνεις το λάθος και τον ρωτήσεις “Γιατί δεν μου τηλεφώνησες” γιατί θα το εκλάβει ως πίεση και περιορισμό και εκεί είναι που θα κάνει μέρες για να σου τηλεφωνήσει ο ίδιος...

Ταύρος

Πώς τα πάει με το τηλέφωνο; Προτιμά τις προσωπικές συναντήσεις, αλλά όταν ένας Ταύρος αγαπά... και είναι χωριστά από το ταίρι του, τότε θέλει να τα ξέρει και να τα μαθαίνει όλα... Θα επιζητά συνεχή τηλεφωνήματα, για να του δίνεις αναφορά, τι έκανες, τι δεν έκανες και με ποιους ήσουν...

Τι σκέφτεται και πώς αντιδρά όταν δεν χτυπά το τηλέφωνό του; Φωλιάζει μέσα του η ζήλια... φυσάει, ξεφυσάει, κάνει υπομονή και περιμένει μήπως τελικά του τηλεφωνήσεις... Όταν εξαντληθούν τα όρια της υπομονής του, τότε θα αρχίσει να σε αναζητά, θα σου τηλεφωνεί με μανία μέχρι να το σηκώσεις και θα σου κάνει αρκετές σκηνές ζήλιας...

Γιατί δεν σου τηλεφώνησε ένας Ταύρος; Ο Ταύρος δεν θα σου τηλεφωνήσει όταν έχει “μουλαρώσει”, δηλαδή στην περίπτωση που εσύ δεν έχεις ανταποκριθεί στις επιθυμίες του, στα τηλεφωνήματά του και αυτός έχει πεισμώσει για κάποιο λόγο...

Δίδυμοι

Πώς τα πάει με το τηλέφωνο; Το τηλέφωνο είναι η προέκταση του χεριού ενός Δίδυμου... Λατρεύει την επικοινωνία και μιλά με τις ώρες στο τηλέφωνο! Θα σε ταράξει με τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα, μέχρι να βαρεθεί τις πολύωρες κουβεντούλες σας... όπου εκεί θα ξεκινήσει και το μεταξύ σας πρόβλημα.

Τι σκέφτεται και πώς αντιδρά όταν δεν χτυπά το τηλέφωνό του; Το πρώτο πράγμα που θα κάνει, είναι να δοκιμάσει την γραμμή του, να δει αν έχει σήμα για να βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει κάποιο εμπόδιο στην επικοινωνία... Στη συνέχεια, αν εσύ δεν επικοινωνήσεις μαζί του, τότε θα σκεφτεί κάτι έξυπνο και χιουμοριστικό, για να σε προσεγγίσει ο ίδιος...

Γιατί δεν σου τηλεφώνησε ένας Δίδυμος; Είναι πολύ απλό... ξεχάστηκε με τους φίλους του, βρήκε κάπου αλλού να μιλήσει ή... έχει αρχίσει να βαριέται τις επικοινωνίες σας. Μην τον ταράξεις στα τηλεφωνήματα και μην αρχίσεις τα “κατηγορώ” επειδή δεν τηλεφώνησε, γιατί τότε είναι που θα βαρεθεί χειρότερα.

Καρκίνος

Πώς τα πάει με το τηλέφωνο; Ο Καρκίνος θέλει να μιλά με τις ώρες στο τηλέφωνο με όλα του τα αγαπημένα πρόσωπα, προκειμένου να νιώθει καλά, αλλά και για να γνωρίζει κάθε ώρα και στιγμή, τι σκέφτονται, πώς αισθάνονται, πώς περνούν και όλα τα σχετικά...

Τί σκέφτεται και πώς αντιδρά όταν δεν χτυπά το τηλέφωνό του; Ένα σωρό ανασφάλειες φωλιάζουν στο μυαλό του Καρκίνου, όταν δεν χτυπά το τηλέφωνό του... σκέφτεται ότι έχεις πάψει πλέον να έχεις συναισθήματα για αυτόν, φυσάει ξεφυσάει, ψάχνει το γιατί, θυμάται όλα όσα έχετε πει μεταξύ σας και αναρωτιέται...

Γιατί δεν σου τηλεφώνησε ο Καρκίνος; Πολύ απλά γιατί τον έπιασαν οι κλειστές του και τα συναισθηματικά του σκαμπανεβάσματα και δεν θέλει να μιλήσει σε άνθρωπο. Είναι εξαιρετικά σπάνιο να μην σηκώσει το τηλέφωνό του, αν λοιπόν κάποια στιγμή το κάνει, να ξέρεις ότι δεν είναι σε θέση να σου μιλήσει!

Λέων

Πώς τα πάει με το τηλέφωνο; Σίγουρα έχει το καλύτερο Smartphone, του αρέσει να βγάζει πολλές φωτογραφίες και να σου στέλνει και όταν είναι στην φουλ καψούρα, θα σε παίρνει ακατάπαυστα τηλεφωνήματα, για να μοιραστεί τα πάντα μαζί σου, για να σου αφιερώσει τραγούδια ή για να σου πει γλυκόλογα...

Τι σκέφτεται και πώς αντιδρά όταν δεν χτυπά το τηλέφωνό του; Απλά το παίρνει κατάκαρδα... νιώθει σαν να έχει πάρει τη μεγαλύτερη απόρριψη και στην συνέχεια τον πιάνει το πείσμα του και μπορεί να σε πάρει αλλεπάλληλες φορές, μέχρι να το σηκώσεις;

Γιατί δεν σου τηλεφώνησε ο Λέοντας; Απλά για να σου κάνει καψόνια... Ένα Λιοντάρι θα σκαρφιστεί πολλά κολπάκια για να σου κεντρίσει το ενδιαφέρον και για να τον κυνηγήσεις ακόμα περισσότερο... Ένα από αυτά είναι σίγουρα να στο παίξει δύσκολος και να μην σου τηλεφωνήσει, απλά για να δει πώς θα αντιδράσεις!

Παρθένος

Πώς τα πάει με το τηλέφωνο; Του αρέσει η επικοινωνία, όμως προτιμά να μιλά απευθείας, βλέποντας τα μάτια και τις εκφράσεις του ανθρώπου που αγαπά! Δεν τον ξετρελαίνουν τα τηλεφωνήματα και τις περισσότερες φορές είναι σύντομος, κοφτός, αλλά και τυπικός.

Τι σκέφτεται και πώς αντιδρά όταν δεν χτυπά το τηλέφωνό του; Αρχικά θα προσπαθήσει να δικαιολογήσει την κατάσταση, βρίσκοντας τα κατάλληλα επιχειρήματα που θα του δώσουν την απάντηση γιατί δεν του τηλεφώνησες. Αν δεν βρίσκει αυτό το “γιατί”, τότε θα σε κολλήσει στον τοίχο, προκειμένου να του δώσεις εξηγήσεις...

Γιατί δεν σου τηλεφώνησε ένας Παρθένος; Πιθανότατα γιατί δεν εγκρίνει την συμπεριφορά σου ή επειδή δεν του φέρθηκες έτσι όπως θα ‘θελε ή θα περίμενε... Ένας ακόμα λόγος είναι ότι χάθηκε στις πολύωρες υποχρεώσεις του...

Ζυγός

Πώς τα πάει με το τηλέφωνο; Τρεις λαλούν και δυο χορεύουν είναι ο φίλος μας ο Ζυγός, που τη μία στιγμή δεν κλείνει το τηλέφωνό του και την άλλη όμως ξεχνά να σου τηλεφωνήσει ή ακόμα χειρότερα ξεχνά το κινητό του απενεργοποιημένο!

Τι σκέφτεται και πώς αντιδρά όταν δεν χτυπά το τηλέφωνό του; Εξαρτάται την περίοδο που θα διανύει... Αν είναι με παρέα και περνά καλά, ούτε που θα τον νοιάξει... αν όμως είναι ερωτευμένος και περιμένει τηλέφωνο ή έχει τις μοναξιές του... εκεί ο Ζυγός βουτά στην ανασφάλεια!

Γιατί δεν σου τηλεφώνησε ο Ζυγός; Απλά το ξέχασε... Μην πάει το μυαλό σου στο πονηρό, το πιο πιθανό είναι να ήταν αφηρημένος, να ξεχάστηκε σε κουβέντες με την παρέα του και να μην του πήγε το μυαλό ότι πρέπει να σου τηλεφωνήσει!

Σκορπιός

Πώς τα πάει με το τηλέφωνο; Αν πρόκειται να σε ελέγξει ή να μάθει κουτσομπολιά, τότε θα σε ταράξει στα τηλεφωνήματα... ειδάλλως δεν είναι τόσο fan (θαυμαστής) του τηλεφώνου...

Τι σκέφτεται και πώς αντιδρά όταν δεν χτυπά το τηλέφωνό του; Το μυαλό του πάει στο κακό... σκέφτεται ότι μπορεί να του λες ψέματα, ότι μπορεί να προδίδεις την εμπιστοσύνη του και το σίγουρο είναι ότι, αν δεν ανταποκριθείς άμεσα στα τηλεφωνήματά του, τότε θα ξεκινήσει τις παρακολουθήσεις, για να διαπιστώσει τι κάνεις και με ποιον είσαι!

Γιατί δεν σου τηλεφώνησε ο Σκορπιός; Γιατί θέλει να σε εκδικηθεί... Μήπως δεν ανταποκρίθηκες στα τηλεφωνήματά του; Μήπως του έκανες “νερά” και για αυτό θέλει να πληρώσεις με το ίδιο νόμισμα; Σε κάθε περίπτωση να ξέρεις ότι κάτι πονηρό έχει βάλει στο μυαλό του...

Τοξότης

Πώς τα πάει με το τηλέφωνο; Δεν του αρέσει να μιλάει με τις ώρες στο τηλέφωνο και δεν είναι συνεπής στις τηλεφωνικές του επικοινωνίες... Ο Τοξότης μπορεί να κάνει και μέρες να σου τηλεφωνήσει, χωρίς να σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρεται για σένα...

Τι σκέφτεται και πώς αντιδρά όταν δεν χτυπά το τηλέφωνό του; Το τηλέφωνο ενός Τοξότη, δεν γίνεται να μην χτυπήσει... πάντα κάποιος θα του τηλεφωνήσει... Αν όμως περιμένει τηλέφωνό σου και εσύ δεν τον καλέσεις, τότε να ξέρεις ότι τον “φτιάχνει” πολύ, που τα έχει βρει δύσκολα μαζί σου!!!

Γιατί δεν σου τηλεφώνησε ο Τοξότης; Είτε θα τον πίεσες με τις απαιτήσεις σου, είτε πιθανότατα θα έχει βγει με παρέα, θα περνά καλά και δεν θα έχει διάθεση για τηλεφωνήματα και κουβεντούλες...

Αιγόκερως

Πώς τα πάει με το τηλέφωνο; Θέλει να μιλάει στο τηλέφωνο, αλλά όταν υπάρχει και σπουδαίος λόγος... Δεν του αρέσουν τα άσκοπα, πολύωρα τηλεφωνήματα, γιατί πολύ απλά ο χρόνος είναι χρήμα και δεν πρέπει να τον χάνουμε ανούσια και χωρίς λόγο...

Τί σκέφτεται και πώς αντιδρά όταν δεν χτυπά το τηλέφωνό του; Δεν το παίρνει προσωπικά, δεν τον στενοχωρεί το γεγονός, σκέφτεται πως θα υπάρχει κάποιος σημαντικός λόγος για τον οποίο δεν του τηλεφώνησες και απλά αφήνει τον χρόνο να του δώσει τις απαντήσεις...

Γιατί δεν σου τηλεφώνησε ο Αιγόκερως; Γιατί πιθανότατα έπεσε με τα μούτρα στη δουλειά, είναι σε κάποιο επαγγελματικό meeting ή απλά έχει τις κλειστές του! Τις περισσότερες φορές είναι συνεπής, οπότε δεν υπάρχει λόγος για να ανησυχείς...

Υδροχόος

Πώς τα πάει με το τηλέφωνο; Του αρέσει να μιλάει στο internet και στο τηλέφωνο... Γενικότερα η επικοινωνία είναι απαραίτητα κάθε ώρα της ημέρας στη ζωή του! Ωστόσο, μην περιμένεις να είναι απόλυτα συνεπής στα τηλεφωνήματά του...

Τι σκέφτεται και πώς αντιδρά όταν δεν χτυπά το τηλέφωνό του; Ένας Υδροχόος πάντα λειτουργεί απρόβλεπτα... Είτε μπορεί να τον πιάσουν τα νεύρα του και να σου ζητήσει εξηγήσεις, είτε μπορεί να είναι εντελώς αδιάφορος... Εξαρτάται την φάση και την περίσταση...

Γιατί δεν σου τηλεφώνησε ο Υδροχόος; Το πιο πιθανό είναι ότι βρήκε κάποια δραστηριότητα, που τον έκανε να ξεχαστεί... Μπορεί να βρέθηκε με φίλους, να έπιασε την κουβέντα και να έχασε το χρόνο... Ωστόσο ένας Υδροχόος τις περισσότερες φορές εξαφανίζεται άνευ λόγου και χωρίς να δώσει εξηγήσεις!

Ιχθύες

Πώς τα πάει με το τηλέφωνο; Όταν είναι ερωτευμένος δεν κάνει καμία άλλη δουλειά από το να παίρνει τηλέφωνα, να στέλνει μηνύματα στο ταίρι του και να εκδηλώνει και μέσω του τηλεφώνου την αγάπη και το ενδιαφέρον του!

Τι σκέφτεται και πώς αντιδρά όταν δεν χτυπά το τηλέφωνό του; Τον πιάνουν τα κλάματα, αρχίζει η φαντασία του να καλπάζει και να κάνει σκέψεις, που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα...

Γιατί δεν σου τηλεφώνησε ένας Ιχθύς; Υπάρχουν τρεις βασικοί λόγοι που μπορεί να μην σου τηλεφώνησε ένας Ιχθύς: 1)Το ξέχασε, 2) νιώθει πληγωμένος ή διχασμένος 3) Προσπαθεί να σου ξεφύγει...

Πηγή: astrologos.gr