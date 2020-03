Αθλητικά

Γιουβέντους: “ψαλίδι” στα συμβόλαια των παικτών

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Πόσα “χάνει” ο Κριστιάνο Ρονάλντο και οι άλλοι άσσοι της ομάδας, που συνολικά αποβλέπει σε εξοικονόμηση δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ..

Ο Τζιόρτζιο Κιελίνι έδωσε πρώτος το... παράδειγμα το βράδυ της περασμένης Πέμπτης (26/03) αποδεχόμενος να μειώσει τις αποδοχές του, προκειμένου να βοηθήσει στην «αποφόρτιση» του προϋπολογισμού της Γιουβέντους, που -όπως και κάθε άλλο κλαμπ της υφηλίου- έχει αρχίσει να δέχεται τρομακτικές πιέσεις, μετά την αναστολή των πρωταθλημάτων εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού.

Η πρόταση που διαπραγματεύτηκε ο Κιελίνι με τη διοίκηση, που όπως φαίνεται βρήκε αμέσως πρόσφορο έδαφος σε όλη την «ηγετική ομάδα» της Γιουβέντους, ήταν να μειωθούν οι απολαβές των ποδοσφαιριστών κατά 12% για το διάστημα της «καραντίνας», ακολουθώντας το αντίστοιχο «γερμανικό» μοντέλο των Μπάγερν Μονάχου και Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Μετά τον «κάπτεν» Κιελίνι και οι άλλοι τρεις σταρ της «Γιούβε» μίλησαν απευθείας το τελευταίο τριήμερο με τον πρόεδρο του συλλόγου Αντρέα Ανιέλι και τον εκτελεστικό διευθυντή Φάμπιο Παρατίτσι, φτάνοντας σε μία αρχική συμφωνία για το ύψος των μειώσεων. Κι όπως τονίζει ο ιταλικός Τύπος, αυτό που μένει είναι αφενός να προσδιοριστεί το κατά πόσο θα ισχύσει το 12% (και) για τους χαμηλόμισθούς στο κλαμπ κι αφετέρου το χρονικό διάστημα για το οποίο θα τεθεί σε ισχύ.

Όσο για το ποσό που συμφώνησε να «στερηθεί» από το ετήσιο συμβόλαιό του ο CR7; Δεδομένου ότι είναι ο πλέον ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής της Serie A, με απολαβές 31 εκατ. Euro, η μείωση που θα υποστεί, θα φτάσει τα 3,8 εκατ. Euro.

Η διαπραγμάτευση της διοίκησης της Γιουβέντους με τον αρχηγό της ομάδας, Τζιόρτζιο Κιελίνι και τους άλλους μεγάλους σταρ της (Κριστιάνο Ρονάλντο, Μπονούτσι, Μπουφόν) για μειώσεις των μισθών των παικτών στη διάρκεια της καραντίνας λόγω του κορονοϊού, επικυρώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (28/03), με την ιταλική ομάδα να ανακοινώνει την τελική συμφωνία της, τόσο με τους ποδοσφαιριστές, όσο και με τον προπονητή Μαουρίτσιο Σάρι (και τους συνεργάτες του).

Όπως ανέφερε στην επίσημη τοποθέτησή της η διοίκηση της «μεγάλης Κυρίας», οι οικονομικές και χρηματοοικονομικές επιπτώσεις της συμφωνίας που επιτεύχθηκε θα εξοικονομήσουν στην ομάδα, περίπου 90 εκατ. Euro (100,3 εκατ. δολάρια) για το οικονομικό έτος 2019/2020.

Η συμφωνία προβλέπει τη μείωση της αποζημίωσης για ποσό ίσο με τις μηνιαίες πληρωμές του Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2020», και τονίζεται πως οι προσωπικές συμφωνίες με τον Σάρι και όλους τους παίκτες θα οριστικοποιηθούν τις προσεχείς εβδομάδες.

«Η Γιουβέντους ανακοινώνει ότι, λόγω της τρέχουσας παγκόσμιας έκτακτης ανάγκης για την υγεία (η οποία) εμποδίζει την αθλητική δραστηριότητα, έχει καταλήξει σε συμφωνία με τους παίκτες και τον προπονητή της πρώτης ομάδας σχετικά με την αποζημίωσή τους για το υπολειπόμενο τμήμα την τρέχουσα αθλητική περίοδο», ανέφερε η δήλωση των πρωταθλητών Ιταλίας και συμπλήρωνε πως «Η συμφωνία προβλέπει τη μείωση της αποζημίωσης για ποσό ίσο με τους μηνιαίους μισθούς του Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2020. Σε περίπτωση αναπροσαρμογής των αγώνων της τρέχουσας σεζόν, ο σύλλογος θα διαπραγματευτεί με καλή πίστη με τους παίκτες και τον προπονητή την αύξηση των αποζημιώσεων, αναλογικά πάντα με την πραγματική επανέναρξη και οριστικοποίηση των επίσημων διοργανώσεων. Η Γιουβέντους θα ήθελε να ευχαριστήσει τους παίκτες και τον προπονητή για τη δέσμευσή τους και την αφοσίωσή τους προς τον σύλλογο, σε μια δύσκολη στιγμή για όλους».