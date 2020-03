Τεχνολογία - Επιστήμη

Gov.gr: Όλο το Δημόσιο στον υπολογιστή μας με ένα κλικ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

H νέα διαδικτυακή πύλη του ελληνικού κράτους ήρθε για να απαλλάξει τους πολίτες από καθυστερήσεις και γραφειοκρατία... Ποιες υπηρεσίες μπορείτε να βρείτε στο gov.gr.

Όλο το Δημόσιο χωράει στην οθόνη του υπολογιστή μας. Με ένα κλικ επισκεπτόμαστε 14 υπουργεία, 32 φορείς και οργανισμούς, 3 Ανεξάρτητες Αρχές, υποβάλλουμε ηλεκτρονικά υπεύθυνη δήλωση και εξουσιοδότηση με τους κωδικούς του taxisnet, ενώ σε δοκιμαστική λειτουργία τέθηκε από χθες η άυλη συνταγογράφηση. Στα άμεσα σχέδια του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι να ενταχθούν στο gov.gr και η τηλεσυμβουλευτική, όπου μπορεί κάποιος πολίτης με συμπτώματα κορονοϊού να παρακολουθείται μέσω της πλατφόρμας από πιστοποιημένο γιατρό του υπουργείου Υγείας, και θυρίδα online εξυπηρέτησης του πολίτη στα ΚΕΠ με κατάθεση αίτησης, καθώς στα σχέδια του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι το gov.gr να εμπλουτίζεται συνεχώς και να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο του πολίτη στις συναλλαγές του με το Δημόσιο.

Ο πολίτης σερφάροντας μπορεί εύκολα και γρήγορα να αναζητήσει απευθείας την υπηρεσία που τον ενδιαφέρει ή να την βρει μέσα από τις κατηγορίες ειδικά αυτή την περίοδο που μένουμε σπίτι, να λάβει οδηγίες σε σχέση με τον κορονοϊό, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να δηλώσει συμμετοχή για να προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες του για την αντιμετώπιση της πανδημίας. H νέα διαδικτυακή πύλη του ελληνικού κράτους που λειτούργησε εσπευσμένα λόγω της πανδημίας, ήρθε για να απαλλάξει τους πολίτες από τις καθυστερήσεις, την γραφειοκρατία, την ταλαιπωρία δίνοντας το πρώτο στίγμα στο συνολικό έργο του ψηφιακού μετασχηματισμού που ετοιμάζει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Τι ακριβώς θα δείτε στο gov.gr

Στο περιβάλλον της ιστοσελίδας υπάρχουν οδηγίες σχετικά με το κορονοϊό που αφορούν είτε την ψυχολογική υποστήριξη των πολιτών, οδηγίες για το κοινό, όπως για την παραμονή οικογενειών με μικρά παιδιά ή έφηβους στο σπίτι, για ταξιδιώτες, επιχειρήσεις όπως ξενοδοχεία, για επαγγελματίες υγείας και χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, για ασθενείς με ιστορικό καρκίνου, οδηγίες για διαχείριση εγκύων με πιθανή ή επιβεβαιωμένη λοίμωξη από τον κορονοϊό κ.α., ενώ φυσικά υπάρχει κι η οδηγία για να εκτυπώσουν οι πολίτες το έντυπο της βεβαίωσης κίνησης.

Επιπρόσθετα, φιλοξενούνται όλες οι ψηφιακές υπηρεσίες

14 υπουργείων, όπως του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπουργείου Δικαιοσύνης, υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας, υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, υπουργείου Εσωτερικών, υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, υπουργείου Οικονομικών, υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, υπουργείου Υγείας, υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

32 φορέων και οργανισμών μεταξύ των οποίων Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), Ελληνικό Κτηματολόγιο Α.Ε., Ελληνική Αστυνομία, Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχων Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών (ΟΑΣΑ), Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.), Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) Α.Ε., Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π), Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.(ΕΔΥΤΕ Α.Ε.), Εθνικής Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, υπηρεσίες του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.α.

3 Ανεξάρτητες Αρχές, όπως Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Στο gov.gr προσφέρεται πρόσβαση σε 11 κατηγορίες με 507 υπηρεσίες. Ειδικότερα, οι κατηγορίες είναι οι παρακάτω:

1.Γεωργία και κτηνοτροφία

Διαδικασίες, επιδοτήσεις και αποζημιώσεις για την γεωργική, κτηνοτροφική ή αλιευτική σας δραστηριότητα.

2.Δικαιοσύνη

Υπηρεσίες για την ασφάλεια και το δικαστικό σύστημα, έκδοση εγγράφων.

3. Εκπαίδευση

Διαδικασίες για την εγγραφή και φοίτηση σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.

4. Επιχειρηματική δραστηριότητα

Υπηρεσίες για να ξεκινήσετε και να μεγαλώσετε την επιχείρησή σας.

5. Εργασία και ασφάλιση

Εργαλεία και υπηρεσίες για την αναζήτηση εργασίας, την ασφάλιση και τη συνταξιοδότησή σας.

6.Οικογένεια

Διαδικασίες και έκδοση εγγράφων για όλα τα γεγονότα της ζωής σας.

7. Περιουσία και φορολογία

Οδηγίες και υπηρεσίες για τη διαχείριση της περιουσίας σας και τη φορολογία.

8. Πολίτης και καθημερινότητα

Υπηρεσίες για τις επαφές σας με το δημόσιο και την παραμονή των πολιτών τρίτων χωρών.

9.Πολιτισμός, αθλητισμός και τουρισμός

Πολιτιστικές υπηρεσίες, διαδικασίες για εσωτερικό και εξωτερικό τουρισμό.

10.Στράτευση

Διαδικασίες για τη θητεία και τις στρατιωτικές σχολές, υπηρεσίες για ένστολους και απόστρατους.

11. Υγεία και πρόνοια

Διαδικασίες για τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια τροφίμων, υπηρεσίες για φάρμακα και νοσηλεία.