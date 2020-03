Κοινωνία

Χρονόπουλος στον ΑΝΤ1: υπάρχουν και απίθανες δικαιολογίες για τις άσκοπες μετακινήσεις (βίντεο)

Αμείωτος θα διατηρηθεί ο ρυθμός των ελέγχων, λέει ο εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος αφηγείται και… ξεχωριστές στιγμές που βίωσαν οι αστυνομικοί.