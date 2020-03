Οικονομία

Οδοντίατροι: Ζητούν ένταξη στα μέτρα στήριξης και προμήθεια υγειονομικού υλικού

"Την αιφνίδια υπαναχώρηση της πολιτείας από τα ανακοινωθέντα μέτρα υποστήριξης των οδοντιάτρων", καταγγέλλει η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία.



Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (ΕΟΟ) καταγγέλλει «την αιφνίδια υπαναχώρηση της πολιτείας από τα ανακοινωθέντα μέτρα υποστήριξης των οδοντιάτρων» και καλεί τον πρωθυπουργό «να τους εντάξει στο σύνολο των μέτρων στήριξης για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, όπως είχε αρχικά εξαγγελθεί».

Σε ανακοίνωσή της η ΕΟΟ αναφέρει ότι «την ώρα που η άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος βρίσκεται στον πρώτο βαθμό επικινδυνότητας των υγειονομικών επαγγελμάτων, εξαιτίας της άμεσης επαφής με το πρόσωπο του ασθενούς και της δημιουργίας αερολύματος κατά την διάρκεια της πλειοψηφίας των οδοντιατρικών πράξεων, η κυβέρνηση εμπαίζει τους Έλληνες οδοντιάτρους».

Παράλληλα η ΕΟΟ απαιτεί άμεσα από την κυβέρνηση την προμήθεια υγειονομικού υλικού τόσο για τις δημόσιες όσο και τις ιδιωτικές μονάδες οδοντιατρικής περίθαλψης, καθώς , όπως αναφέρει «η κλεψύδρα έχει αδειάσει και η πλήρης αναστολή της λειτουργίας των οδοντιατρείων βρίσκεται προ των πυλών».