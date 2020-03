Πολιτική

Γιάννος Παπαντωνίου: “Πράσινο φως” για την αποφυλάκισή του

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του η αδυναμία εξεύρεσης του χρηματικού ποσού της εγγύησης κρατάει εντός των φυλακών τον πρώην υπουργό.

Της Λίας Κοντοπούλου

Την αποφυλάκιση του πρώην Υπουργού του ΠΑΣΟΚ Γιάννου Παπαντωνίου αποφάσισε με βούλευμα το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, λίγες εβδομάδες πριν εκπνεύσει το 18μηνο της προσωρινής του κράτησης.

Σύμφωνα με το συνήγορο υπεράσπισης του κ.Παπαντωνίου, Μιχάλη Δημητρακόπουλο, τις προηγούμενες ημέρες το δικαστικό συμβούλιο έκανε δεκτή την αίτηση αποφυλάκισης και αποφάσισε να αφεθεί ελεύθερος ο πρώην Υπουργός με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης δύο φορές το μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του και της καταβολής εγγύησης ύψους 150 χιλιάδων ευρώ.

Όμως, σύμφωνα πάντα με δικηγόρο του, η αδυναμία εξεύρεσης του χρηματικού ποσού της εγγύησης κρατάει εντός των φυλακών Κορυδαλλού τον Γιάννο Παπαντωνίου.

Ο πρώην Υπουργός είχε κριθεί προφυλακιστέος στις 23 Οκτωβρίου 2018 μετά την απολογία του για το αδίκημα του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος που αφορά ποσό 2,8 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων, το οποίο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρεται να έλαβε ως μίζα σχετικά με τον εκσυγχρονισμό έξι φρεγατών του Πολεμικού Ναυτικού.

Στις 23 Απριλίου 2020 συμπληρώνονται 18 μήνες προσωρινής κράτησης και εκ του νόμου ο Γιάννος Παπαντωνίου θα πρέπει να αφεθεί ελεύθερος.

Η δήλωση Μιχάλη Δημητρακόπουλου, πληρεξούσιου δικηγόρου του Γιάννου Παπαντωνίου:

«Από την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020 έχει εκδοθεί βούλευμα από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών (Πρόεδρος ο κ.Σεβαστίδης) κατόπιν σχετικής αιτήσεως του Γιάννου Παπαντωνίου, σύμφωνα με το οποίο γίνεται δεκτή η αίτησή του και αντικαθίσταται η προσωρινή του κράτηση με τους εξής περιοριστικούς όρους:

α) Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα

β) Εμφάνιση δύο φορές το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της κατοικίας του

γ) Καταβολή εγγύησης ύψους 150.000 ευρώ!!

Ο κύριος Γιάννος Παπαντωνίου παραμένει στις φυλακές, γιατί αδυνατεί να καταβάλει την εγγύηση.

Στην περίοδο του δράματος του κορονοϊού, όπου στις φυλακές οι συνθήκες κράτησης είναι εξαιρετικά δυσχερείς, η Πολιτεία μελετά τη λήψη εκτάκτων μέτρων για την πληθυσμιακή αποσυμφόρηση των φυλακών, μετά από 17 μήνες κράτησης του κυρίου Παπαντωνίου ηλικίας 71 ετών, με δεσμευμένη την κινητή και ακίνητη περιουσία του, η επιβολή αυτής της εξωφρενικής εγγύησης συνιστά κακοποίηση του ορθού δικανικού λόγου και συγχρόνως απόλυτη περιφρόνηση των ανθρωπιστικών αξιών.»