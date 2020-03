Πολιτισμός

Τατόι: άνοιγμα κιβωτίων που ηταν σφραγισμένα για δεκαετίες

Τηλεδιάσκεψη υπό την Λίνα Μενδώνη για την πρόοδο των έργων στο Τατόι...

Η πορεία των μελετών και ο προγραμματισμός των εργασιών στο τ. Βασιλικό Κτήμα Τατοϊου εξετάσθηκαν σε τηλεδιάσκεψη υπό την υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού, Γιώργου Διδασκάλου, και υπηρεσιακών παραγόντων του ΥΠΠΟΑ.

Η ολοκλήρωση της Μελέτης Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας, που εκπονείται με χορηγία του Ιδρύματος Αθανασίου Λασκαρίδη, προχωράει με μικρή απόκλιση από το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Εκτιμάται ότι θα παραδοθεί στα τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου.

Η ανάθεση, από την Διεύθυνση Προστασίας Νεώτερης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΑ, των οριστικών μελετών και των μελετών εφαρμογής για το κτήριο του Ανακτόρου εξελίσσεται κανονικά με ορίζοντα ολοκλήρωσής τους τον Μάϊο 2021. Επίσης, δρομολογήθηκε η ανάθεση της μελέτης αποκατάστασης του κτηρίου των Μαγειρείων, το οποίο αποτελεί συνοδό κτήριο του Ανακτόρου. Ήδη έχει αρχίσει από την Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠΠΟΑ η απομάκρυνση μεγάλου όγκου αντικειμένων από τα Μαγειρεία, εργασία η οποία τελεί σε προσωρινή αναστολή, καθώς τηρούνται αυστηρά τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων. Η μετακίνηση των υπόλοιπων κιβωτίων θα ολοκληρωθεί με εντατικούς ρυθμούς, μόλις αυτό καταστεί δυνατό.

Τις επόμενες ημέρες ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για την αποδοχή της δωρεάς των μελετών, που έχουν εκπονηθεί από τον Σύλλογο Φίλων Κτήματος Τατοϊου και αφορούν στα κτήρια του Βουτυροκομείου, της Οικίας Φροντιστή και των Τηλεπικοινωνιών. Στην τηλεδιάσκεψη για το Τατόι συμμετείχε, στο τμήμα που αφορούσε τη δωρεά μελετών, και ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Κτήματος Τατοϊου, κ. Βασίλης Κουτσαβλής, ο οποίος αναφέρθηκε στην μελέτη της οικίας Στουρμ, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και θα παραδοθεί από τον Σύλλογο στο ΥΠΠΟΑ στις αρχές Μαΐου. Στη συνέχεια, ο κ. Κουτσαβλής ενημέρωσε ότι ο Σύλλογος θα αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης και για το κτήριο του Οινοποιείου.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της κ. Μενδώνη, η Διεύθυνση Προστασίας Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς ανέλαβε να εκπονήσει τις ανάλογες μελέτες για την δημιουργία πληροφοριακού κέντρου για το κτήμα του Τατοϊου στην Οικία Δασοφύλακα, η αποκατάσταση της οποίας ολοκληρώνεται από την Υπηρεσία Τεχνικών Έργων και Νεωτέρων Μνημείων Αττικής του ΥΠΠΟΑ. Το κτήριο βρίσκεται στην είσοδο του κτήματος και οι επισκέπτες θα μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά για την ιστορία του κτήματος, αλλά και την πορεία των εργασιών αποκατάστασης και ανάδειξης με αρχιτεκτονικά σχέδια και έξυπνες εφαρμογές. Ο Σύλλογος Φίλων του Κτήματος Τατοϊου θα συνεργαστεί με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού τόσο στην παραγωγή του υλικού, όσο και στην λειτουργία του πληροφοριακού κέντρου.

Παράλληλα, ξεκινούν οι εργασίες συντήρησης του χαρτώου υλικού του αρχείου του π. Βασιλικού Κτήματος, η τακτοποίηση και η ψηφιοποίηση του. Οι εργασίες αυτές είναι απολύτως απαραίτητες, καθώς σε πολλές περιπτώσεις προσφέρουν τα αναγκαία ιστορικά τεκμήρια για την εκπόνηση των μελετών αποκατάστασης των κτηρίων.

Σημειώνεται τέλος ότι αυτή την εβδομάδα ξεκινούν οι εργασίες της δημιουργίας των υποδομών για την εγκατάσταση των tolls στο κτήμα. Tα tolls πρόκειται να παραδοθούν το α΄ 15ήμερο του Απριλίου και είναι χορηγία του κ. Αθανασίου Μαρτίνου. Σε αυτά προβλέπεται η εγκατάσταση των εργαστηρίου συντήρησης, και μετεγκατάστασης των αντικειμένων και των κιβωτίων, που δεν έχουν ανοιχθεί ποτέ, από τα κτήρια των Μαγειρείων και των Στάβλων, ώστε να προχωρήσει άμεσα η καταγραφή και η συντήρηση.