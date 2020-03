Κόσμος

Τραμπ: θα είναι επιτυχία αν έχουμε μέχρι 200000 νεκρούς από τον κορονοϊό!

Ο Αμερικανός πρόεδρος προέβλεψε ότι η ανάκαμψη αναμένεται να ξεκινήσει το καλοκαίρι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι οι θάνατοι εξαιτίας της επιδημίας του κορονοϊού θα φθάσουν στην κορύφωσή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής «πιθανόν» σε δύο εβδομάδες.

«Οι προβλέψεις λένε ότι η κορύφωση του δείκτη θνησιμότητας θα γίνει μέσα σε δύο εβδομάδες», είπε ο Τραμπ, που παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στους κήπους του Λευκού Οίκου. «Θα μπούμε στον δρόμο της ανάκαμψης» ως την 1η Ιουνίου, διαβεβαίωσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως παρατείνει ως την 30ή Απριλίου την ισχύ των συστάσεων που έχει δώσει η κυβέρνησή του για τη λεγόμενη κοινωνική αποστασιοποίηση, τον περιορισμό των επαφών για να αναχαιτιστεί η εξάπλωση του SARS-CoV-2, του ιού που προκαλεί την ασθένεια COVID-19.

Αρχικά ο στόχος ήταν τα μέτρα περιορισμού να αρθούν το Πάσχα των καθολικών, τη 12η Απριλίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε πως εάν οι αρχές των ΗΠΑ μπορέσουν να συγκρατήσουν τον αριθμό των θανάτων σε 100.000 ως 200.000 ώστε τα θύματα να μη φθάσουν τα 2,2 εκατομμύρια ανθρώπους κατά τις πιο απαισιόδοξες προβλέψεις, αυτό θα σημαίνει πως «κάναμε πολύ καλή δουλειά».