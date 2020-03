Πολιτική

Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1: φέτος δεν θα υπάρξει πασχαλινή έξοδος (βίντεο)

Ο Απρίλιος θα είναι ο κρίσιμος μήνας, είπε ο Γεωργιάδης και συμπλήρωσε ότι αν όλα πάνε καλά, ενδεχομένως από τον Μάιο να υπάρξει σταδιακή άρση τω μέτρων.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», ξεκαθάρισε ότι φέτος και λόγω των ειδικών συνθηκών που έχει φέρει η πανδημία του κορονοϊού, δεν πρόκειται να υπάρξει μαζική πασχαλινή έξοδος.

Θα ήταν ανεπίτρεπτο είπε ο κ. Γεωργιάδης, να επιτρέψουμε να υπάρξει μαζική έξοδος και οι εκδρομείς να διασπείρουν τον ιό στην επαρχία και παράλληλα να πάνε χαμένες όλες οι θυσίες που κάνουμε για τον περιορισμό της πανδημίας.

Ο κ. Γεωργιάδης, τόνισε ότι ο Απρίλιος θα είναι ο κρίσιμος μήνας για την πορεία της πανδημίας κι αν όλα πάνε καλά τον Μάιο ενδεχομένως θα μπορούμε να κάνουμε λόγο για μια σταδιακή άρση των μέτρων.

Όπως είπε ο Υπουργός, είναι πολύ σημαντικό ότι ο Έλληνας βγάζει το καλό του πρόσωπο σε μια τόση δύσκολη συγκυρία. «Το Σάββατο είχα πάει σε σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές για να δω την κατάσταση και παρότι είχε πολύ κόσμο, οι πολίτες κρατούσαν τις αποστάσεις και έκαναν τα ψώνια τους με απόλυτη τάξη», είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Συμπλήρωσε δε ότι παρότι έχει δεχθεί εισηγήσεις για το κλείσιμο των λαϊκών αγορών, θα πρέπει να συνυπολογιστεί ότι όλοι αυτοί που ψωνίζουν εκεί θα πάνε στα σούπερ μάρκετ και θα υπάρξει συνωστισμός, ενώ η απόφαση να μην ανοίξουν τα σούπερ μάρκετ και τις Κυριακές, ελήφθη αφενός γιατί τη μοναδική Κυριακή που άνοιξαν δεν υπήρχε προσέλευση πελατών και αφετέρου γατί έπρεπε να ληφθούν υπόψιν και οι ανάγκες των εργαζομένων σε αυτά.