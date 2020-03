Αθλητικά

UEFA: σε μια χώρα δεν έχει διακοπεί το πρωτάθλημα!

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Από τα 54 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα μόνο ένα συνεχίζει να διεξάγεται κανονικά. Ποια είναι η χώρα που… αψηφά τον κορονοϊό.

Όλα έχουν λυγίσει μπροστά στην πανδημία που έχει αναγκάσει να σταματήσει όλες τις αγωνιστικές δράσεις των εθνικών πρωταθλημάτων που ανήκουν στη δύναμη της UEFA. Η Ευρωπαϊκή ομοσπονδία έχει στη δύναμή της 54 πρωταθλήματα και μόνο ένα είναι αυτό που αντέχει ακόμα!

Η Vysheyshaya Liga είναι το μοναδικό πρωτάθλημα που έχει ακόμα δράση και οι φίλοι του ποδοσφαίρου αν δεν επιθυμούν να δουν μαγνητοσκοπημένα παιχνίδια θα πρέπει να απευθυνθούν στην... Λευκορωσία!

«Στη Λευκορωσία όλα είναι ακόμα ανοιχτά: εταιρείες, σχολεία, εμπορικά κέντρα ... Επομένως, είναι φυσιολογικό οι σημαντικότεροι αθλητικοί αγώνες - χόκεϊ επί πάγου, χάντμπολ και ποδόσφαιρο - να ακολουθούν την κανονική πορεία τους», δηλώνει ο Γιούρι Ντούνα, διευθυντής του www.pressball.by του μεγαλύτερου αθλητικού site της χώρας.

Το γεγονός ότι το πρωτάθλημα παραμένει εν δράσει είχε ως αποτέλεσμα να αποκτήσουν τα δικαιώματά του χώρες όπως οι Ρωσία, Ισραήλ, Ουκρανία, Σερβία και Κροατία.

Η κρίση του κορονοϊού είναι ιστορική για το ποδόσφαιρο της Λευκορωσίας, καθώς για πρώτη φορά η ομοσπονδία της χώρας έχει τη δυνατότητα να κερδίζει χρήματα από το... εξωτερικό!