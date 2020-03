Οικονομία

Σταϊκούρας: επεκτείνεται η έκτακτη ενίσχυση των 800 ευρώ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, δικαιούχοι του επιδόματος είναι πλέον το 81% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Τι θα γίνει με το Δώρο του Πάσχα.

Την επέκταση, σε πολύ περισσότερους μισθωτούς, της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 800 ευρώ, συνολικά σε 1,7 εκατ. εργαζόμενους, που αποτελούν το 81% του συνόλου των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, ανακοίνωσε ο Χρήστος Σταϊκούρας, στην αρχή των ανακοινώσεων από κοινού με τους υπουργούς Αδ. Γεωργιάδη και Ι. Βρούτση.

Εισαγωγικά, ο υπουργός Οικονομικών υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση ανακουφίζει εργαζομένους και εργοδότες από το βάρος των οικονομικών τους υποχρεώσεων, απλώνει δίκτυ προστασίας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Επιπλέον έκανε λόγο για σχέδιο στήριξης της κοινωνίας και της οικονομίας με αίσθημα δικαίου στο πλαίσιο των διαθέσιμων εγχώριων και ευρωπαϊκών πόρων. Η κυβέρνηση κατανέμει, όπως ανέφερε, με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης το οικονομικό βάρος της υγειονομικής κρίσης με μεγαλύτερη συμμετοχή και συμβολή του κράτους. Με σεβασμό στις τεράστιες θυσίες της ελληνικής κοινωνίας τα τελευταία χρόνια. Για αυτό και εφαρμόζονται πολιτικές με στόχο να κρατηθεί η οικονομία όρθια και ζωντανή, με το βλέμμα στην επόμενη μέρα, την μετά-κορονοϊό εποχή.

Στη συνέχεια ανακοίνωσε το νέο «συνεκτικό πακέτο μέτρων» για την ενίσχυση της οικονομίας εστιάζοντας στην επέκταση της οικονομικής ενίσχυσης των 800 ευρώ σε 1,7 εκατ. εργαζομένους (81% του συνόλου του ιδιωτικού τομέα), την επέκταση της στήριξης, μέσα από διαφορετικά προγράμματα, 800.000 επιχειρήσεων (το 76% του συνόλου) αλλά και την κάλυψη 700.000 ελεύθερων επαγγελματιών (75% του συνόλου).

Παράλληλα, τόνισε ότι το Δώρο Πάσχα θα δοθεί σε όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα στο σύνολό του από όλες τις επιχειρήσεις προς όλους τους εργαζομένους, με συμμετοχή του κράτους σε ποσοστό όπου υπάρχουν επιχειρήσεις που είναι σε προσωρινή αναστολή, ενώ θα δοθεί και έκτακτη ενίσχυση σε 108.000 εργαζομένους στην υγεία και την γ.γ. Πολιτικής Προστασίας.