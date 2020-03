Κόσμος

Κορονοϊός: Περιοριστικά μέτρα στην Ισπανία

Σε ισχύ από σήμερα τα μέτρα περιορισμού της κίνησης στην Ισπανία, που βρίσκεται στη δεύτερη θέση της μακάβριας λίστας με θύματα από τον κορονοϊό.

Η Ισπανία ξεκίνησε σήμερα την πρώτη ημέρα εφαρμογής των νέων περιοριστικών μέτρων, αφού η κυβέρνηση απαγόρευσε σε όλους τους εργαζόμενους σε τομείς που δεν συγκαταλέγονται στις υπηρεσίες πρώτης ανάγκης να βγαίνουν από το σπίτι για διάστημα δύο εβδομάδων σε μία προσπάθεια ελέγχου της μετάδοσης του κορονοϊού.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε την νύκτα του Σαββάτου τα νέα περιοριστικά μέτρα και διευκρίνισε ότι οι εργαζόμενοι θα λάβουν κανονικά μισθούς τους και θα αναπληρώσουν την εργασία τους μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων. Το μέτρο θα ισχύσει από τις 30 Μαρτίου μέχρι τις 9 Απριλίου.

Η υπουργός Εργασίας Γιολάνδα Ντίαθ διευκρίνισε ότι το μέτρο είναι «ευέλικτο» και ότι οι εργαζόμενοι θα πληρωθούν κανονικά, αλλά θα αναπληρώσουν τις χαμένες ημέρες μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.