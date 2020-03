Οικονομία

Οι ΚΑΔ που εντάσσονται στα μέτρα καταβολής επιστρεπτέας προκαταβολής

Ποιες είναι οι κατηγορίες επιχειρήσεων και πώς θα γίνεται η διαδικασία. Το επιτόκιο και η περίοδος χάριτος.

Τις τρεις νέες κατηγορίες Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας ( ΚΑΔ) που εντάσσονται στα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης ανακοίνωσε ο υφυπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης ενώ παρουσίασε, επίσης, τους όρους καταβολής της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή του 1 δισ. ευρώ οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις στο διάστημα από 2 μέχρι 10 Απριλίου σε ηλεκτρονική πλατφόρμα του Taxisnet. Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις που απασχολούν από 1 έως 500 εργαζόμενους. Η επιστρεπτέα προκαταβολή θα χορηγηθεί απευθείας από το κράτος μέσω του Τaxisnet θα έχει πενταετή διάρκεια ενώ προβλέπεται χαμηλό επιτόκιο και για το πρώτο έτος περίοδος χάριτος. Και στην περίπτωση αυτή απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση του μέτρου είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας από τον εργοδότη.

Όπως είπε ο Θ.Σκυλακάκης οι ΚΑΔ που έχουν ενταχθεί στα μέτρα στήριξης καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος της οικονομίας, ενώ οι υπόλοιποι καλύπτονται από το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής στην οποία θα μπορούν να μπαίνουν και να κάνουν αίτηση όλα τα νομικά πρόσωπα. Παράλληλα ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις στήριξης σε ειδικούς κλάδους, εκτός από τον πρωτογενή τομέα, θα αφορούν στον τομέα της ενέργειας αλλά και στη δευτεροβάθμια υγειονομική περίθαλψη.

Αναλυτικότερα σχετικά με το σύνολο των ΚΑΔ (περιλαμβανομένων και αυτών που ανακοινώθηκαν σήμερα) ο υφυπουργός Οικονομικών είπε ότι καλύπτουν πλέον το 76% των επιχειρήσεων. Οι νέες κατηγορίες ΚΑΔ που ανακοινώθηκαν σήμερα και εντάσσονται από τον Απρίλιο στα μέτρα στήριξης είναι οι ακόλουθες:

Πρώτη κατηγορία: μεσιτικά γραφεία, διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, κατασκευή κτιρίων, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, σιδηρουργοί, κατασκευή ιστοσελίδων και διαδικτυακών πυλών, καθαρισμός κτιρίων και καθαριστήρια ρούχων, γενικό εμπόριο αρτοσκευασμάτων, κτηνίατροι, φιλανθρωπικά σωματεία και κοινωφελή ιδρύματα, λιανικό εμπόριο, υπαίθριες αγορές, δραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων κλπ.

Δεύτερη κατηγορία: βιομηχανία, το χονδρεμπόριο, ασφάλιση, και άλλες υπηρεσίες. Τόσο στην κατηγορία αυτή όσο και την προηγούμενη τα πλεονεκτήματα είναι η 4μηνη αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων με έκπτωση 25% για εμπρόθεσμης καταβολής. Επιπλέον για τον ΦΠΑ Απριλίου παρέχεται έκπτωση 25% σε εμπρόθεσμη καταβολή η οποία θα συμψηφισθεί με μελλοντικές οφειλές. Προϋπόθεση είναι η καταβολή των υποχρεώσεων του Μαρτίου. Επίσης για επαγγελματίες και εργαζόμενους προβλέπεται η ειδική αποζημίωση των 800 ευρώ.

Τρίτη κατηγορία: εμπορία και διανομή ρεύματος και φυσικού αερίου, πρατήρια καυσίμων, διαχείριση απορριμμάτων κλπ. Στην περίπτωση αυτή προβλέπεται αποζημίωση ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους. Για το κλάδο εμπορίας και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος περιλαμβάνονται και διευκολύνσεις ρευστότητας.