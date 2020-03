Κόσμος

Ισπανία : Συνεχίζει να “θερίζει” ο κορονοϊός

Δεν έχει τέλος ο εφιάλτης της Ισπανίας, που συνεχίζει να μετρά εκατοντάδες νεκρούς κάθε μέρα.

Ο ημερήσιος ρυθμός αύξησης των κρουσμάτων και των θανάτων επιβραδύνεται συνεχώς από τα μέσα της περασμένης εβδομάδας στην Ισπανία, όπου οι υγειονομικές αρχές ελπίζουν ότι η κορύφωση της επιδημίας είναι κοντά.

Ελαφρά μείωση του αριθμού των νεκρών της επιδημίας Covid-19 κατά το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκε στην Ισπανία, που ανακοίνωσε 812 νέους θανάτους μετά το χθεσινό ρεκόρ των 838ενώ ο συνολικός αριθμός των νεκρών της επιδημίας είναι 7.340.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων στην Ισπανία ανήλθε σε 85.195, έναντι 78.797 χθες, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας, καθώς το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν 6.398 νέα κρούσματα.

Παράλληλα, ο αριθμός των ιαθέντων αυξήθηκε και έφθασε κοντά στις 17.000.

Η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε το Σάββατο νέα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της επιδημίας Covid-19 απαγορεύοντας την έξοδο από το σπίτι για την μετάβαση στην εργασία όλων των εργαζομένων σε μη νευραλγικούς τομείς μέχρι τις 11 Απριλίου.