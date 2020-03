Πολιτική

Πέτσας: Φέτος θα κάνουμε Πάσχα σπίτι μας, όχι στο χωριό

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για τις πτήσεις από το εξωτερικό και τον επαναπατρισμό Ελλήνων. Αυξήθηκε ο αριθμός των ΜΕΘ. Τι ανέφερε για τις προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών.

«Καθώς πλησιάζουμε το Πάσχα, αντιλαμβανόμαστε ότι φέτος είναι αλλιώς. Δεν είναι όπως κάθε χρόνο. Γιατί φέτος δεν θα κάνουμε Πάσχα στο χωριό, δεν θα ψήσουμε τα αρνιά στις αυλές μας, δεν θα επισκεφθούμε τις Εκκλησιές μας. Θα το γιορτάσουμε μένοντας σπίτι και με πίστη ότι θα τα καταφέρουμε. Έχουμε μέρες και χρόνια να γιορτάζουμε. Καμία μέρα, όμως, δεν θα είναι η ίδια τα επόμενα χρόνια αν από την επιπολαιότητά μας χάσουμε έναν άνθρωπο που αγαπάμε. Μένουμε σπίτι» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Για τα μέτρα ανάσχεσης του κορονοϊού είπε ότι μετά τη διακοπή των πτήσεων με Ιταλία, Ισπανία, Τουρκία, και Ηνωμένο Βασίλειο, από χθες Κυριακή, διακόπηκαν όλες οι πτήσεις από και προς την Ολλανδία. Διακόπηκαν, επίσης, οι πτήσεις από τη Γερμανία που δεν έχουν προορισμό την Αθήνα. Ταυτόχρονα διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται γίνει γενικός επαναπατρισμός Ελλήνων που βρίσκονται στο εξωτερικό, γιατί προτεραιότητα είναι η Δημόσια Υγεία. «Επαναπατρισμοί θα γίνονται αποκλειστικά και μόνο για συμπολίτες μας που είτε έχουν άμεση ανάγκη υγειονομικής φροντίδας, είτε δεν έχουν πού να μείνουν, είτε είναι εγκλωβισμένοι από πτήσεις transit» σημείωσε.

Αναφερόμενος στο σύστημα υγείας ο κ. Πέτσας υπογράμμισε ότι αυξήθηκαν οι Μ.Ε.Θ., και σήμερα ξεπερνούν τις 870, δηλαδή αύξηση κατά 54% είπε και πρόσθεσε ότι οι εγκρίσεις για την πρόσληψη γιατρών, νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού είναι 4.200, υπερδιπλάσιοι δηλαδή από την αρχική έγκριση των 2.000 προσλήψεων. Περίπου 2.000 εξ' αυτών έχουν ήδη αναλάβει υπηρεσία και οι υπόλοιποι αναλαμβάνουν τις επόμενες ημέρες.

Για το υγειονομικό υλικό, που όπως σημείωσε σήμερα διεξάγεται ένας «παγκόσμιος πόλεμος» για την προμήθειά του όπως και των ειδών ατομικής προστασίας ανέφερε ότι «σήμερα τα ξημερώματα προσγειώθηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος της Aegean το οποίο μετέφερε από την Κίνα μεγάλη ποσότητα υγειονομικού υλικού, δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση και Ελλήνων Εφοπλιστών».

«Συγκεκριμένα από την εν λόγω πτήση έφθασαν στη χώρα μας 1,7 εκατομμύρια μάσκες, ενώ με σειρά πτήσεων που αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στην εβδομάδα, έχει προγραμματιστεί να φτάσουν στη χώρα μας πάνω από 13 εκατομμύρια απλές χειρουργικές μάσκες και μέσα ατομικής προστασίας, όπως εξειδικευμένες μάσκες, στολές και ασπίδες προσώπου. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ως τώρα μεταφορά υγειονομικού υλικού. Η μεταφορά του υλικού από την Κίνα στην Αθήνα γίνεται με πτήσεις ειδικά διαμορφωμένων αεροσκαφών της Aegean, αλλά και πτήσεις Cargo. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται τουλάχιστον άλλες τρεις πτήσεις που έχουν μισθωθεί από τους δωρητές και μεταφέρουν υγειονομικό υλικό» είπε.

Ο κ. Πέτσας επισήμανε ότι οι προμήθειες δείχνουν πόσο σημαντικά είναι τα αυστηρά, προληπτικά, μέτρα που έγκαιρα πήρε η κυβέρνηση καθώς «αυτά τα μέτρα είναι που σήμερα μας «αγοράζουν» χρόνο για δύο πράγματα: Πρώτον, να επεκτείνουμε την κορύφωση της πανδημίας ώστε να αντέξει το Εθνικό Σύστημα Υγείας για να μπορέσει να περιθάλψει όσους θα χρειαστούν νοσηλεία. Δεύτερον, να προμηθευτούμε έγκαιρα περισσότερο υλικό, ώστε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, το προσωπικό του ΕΟΔΥ και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, καθώς και τα Σώματα Ασφαλείας και όσοι το χρειάζονται αυτό το υλικό ατομικής προστασίας, να το έχουν».

Αναφερόμενος στα μέτρα στήριξης της οικονομίας, ο κ. Πέτσας επισήμανε ότι η Ελλάδα σήμερα μετέχει, στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, απαλλάχθηκε, ύστερα από την απόφαση του Eurogroup από τη δέσμευση για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του Α.Ε.Π. το 2020 και καλύπτεται από την απόφαση του Ecofin για ενεργοποίηση της γενικής «ρήτρας διαφυγής» του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Παράλληλα παραμένει, όπως σημείωσε, το αίτημα του πρωθυπουργού και άλλων οκτώ ευρωπαίων ηγετών για ακόμη πιο τολμηρές κοινές πολιτικές, όπως είναι η έκδοση ειδικού ευρωομολόγου. «Μπροστά στην μεγαλύτερη κρίση από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, μπροστά στην ανείπωτη ανθρώπινη τραγωδία και την πρωτόγνωρη παράλυση της οικονομικής δραστηριότητας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενώνει τη φωνή του με τους ηγέτες που πιστεύουν ότι η Ευρώπη μπορεί και οφείλει να κάνει περισσότερα για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών, να στηρίξει την απασχόληση και την οικονομική δραστηριότητα» είπε.

Για τα οικονομικά μέτρα σε εθνικό επίπεδο, τόνισε ότι ο πρωθυπουργός, ενέκρινε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού το οποίο ανακοίνωσαν σήμερα οι συναρμόδιοι υπουργοί Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.

«Το Σχέδιο αυτό: Έχει δημοσιονομικό κόστος ύψους 6,8 δις ευρώ, ή 3,5% του Α.Ε.Π., πολύ πάνω από το μέσο όρο της Ε.Ε. που ήταν την προηγούμενη βδομάδα στο 2% του Α.Ε.Π.

Αφορά 1,7 εκατομμύρια εργαζόμενους, δηλαδή 8 στους 10 μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Σημειώνεται ότι η ενίσχυση των 800 ευρώ, είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και μη συμψηφιστέα.

Στηρίζει 700 χιλιάδες, δηλαδή 3 στους 4, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως νομικής μορφής.

Καλύπτει 800 χιλιάδες επιχειρήσεις, δηλαδή 3 στις 4 επιχειρήσεις στη χώρα μας. Οι επιχειρήσεις πλέον που εξαιρούνται είναι ελάχιστες, αφού καλύπτεται από τις ευνοϊκές προβλέψεις της Πολιτείας το 86% των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας. Τονίζεται ότι προϋπόθεση υπαγωγής στις ευνοϊκές ρυθμίσεις είναι η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας.

Στηρίζει, μέσω του χρηματοδοτικού σχήματος της «επιστρεπτέας προκαταβολής», συνολικού ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με βασική στόχευση την διατήρηση των θέσεων εργασίας τους.

Με απόφαση του πρωθυπουργού, το δώρο Πάσχα θα καταβληθεί στο ακέραιο, παρά το γεγονός ότι οι ημέρες εργασίας ήταν λιγότερες του προβλεπομένου, καθώς το Κράτος θα καλύψει τη διαφορά. Επιπλέον, όπως έχουμε δεσμευτεί, 108.000 εργαζόμενοι στα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας της χώρας, ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ, οι εργαζόμενοι στον ΕΟΔΥ, καθώς και όσοι υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, θα λάβουν έκτακτη ενίσχυση.

Στηρίζονται οι κλάδοι του πρωτογενούς τομέα που πλήττονται από την κρίση του κορoνοϊού, με αξιοποίηση εγχώριων και ευρωπαϊκών πόρων χρηματοδότησης» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Επιπλέον υπογράμμισε ότι το κράτος θα αναλάβει την αποπληρωμή όλων των επιτοκίων των ενήμερων επιχειρηματικών δανείων των επιχειρήσεων για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο και ανακοίνωσε ότι το μέτρο αυτό μπορεί να επεκταθεί χρονικά για άλλους δύο μήνες, εάν και εφόσον καταστεί αναγκαίο.

Επίσης ανέφερε ότι «όλα τα τραπεζικά ιδρύματα και οι ενώσεις των διαχειριστών δανείων έχουν δεσμευτεί ότι οι δικαιούχοι των 800 ευρώ, αλλά και οι πληττόμενες επιχειρήσεις, δικαιούνται αυτόματη τρίμηνη αναστολή της πληρωμής των χρεών τους».

Σε ό,τι αφορά τις επιταγές, είπε ότι μετά την παράταση των 75 ημερών, θα υπάρξει τρόπος για τη διευκόλυνση της αποπληρωμής τους έτσι ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία των επιχειρήσεων και ο εφοδιασμός τους με πρώτες ύλες από το εξωτερικό.

«Τις αμέσως επόμενες μέρες το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα καταθέσει το πρώτο δισεκατομμύριο ευρώ ως εγγύηση για να δημιουργηθεί ο μηχανισμός για την παροχή εγγυημένων κεφαλαίων κίνησης σε όλες τις επιχειρήσεις που πλήττονται. Στόχος είναι το αργότερο αρχές Μαΐου οι επιχειρήσεις να λάβουν από τις τράπεζες δάνεια κίνησης εγγυημένα στο μεγαλύτερο μέρος τους από το Κράτος» τόνισε ο Στέλιος Πέτσας.

Για τους επιστημονικούς κλάδους (οικονομολόγους/λογιστές, μηχανικούς, δικηγόρους ανεξάρτητους επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, γιατρούς, εκπαιδευτικούς και ερευνητές), σημείωσε ότι πέρα από το voucher των 600 ευρώ για το μήνα Απρίλιο, θα υπάρξει πρόσθετη ενίσχυση για το επόμενο διάστημα. «Συγκεκριμένα, στην περίπτωση που η κρίση συνεχιστεί, τότε από τον Μάιο και για το επόμενο διάστημα, οι ειδικές αυτές κατηγορίες θα λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ» είπε.

Επίσης υπογράμμισε ότι θεσπίζεται μείωση 25% στις ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων για την περίοδο Φεβρουαρίου-Μαρτίου σε όσους τις καταβάλουν εμπρόθεσμα. Διαφορετικά, θα μπορούν όπως είπε να τις καταβάλουν κανονικά από την 1η Σεπτεμβρίου 2020.

Αναφερόμενος στους ανέργους ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι ενεργοποιείται μέσα στον Απρίλιο το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για 36.500 άνεργους ηλικίας 18-67 σε Ο.Τ.Α. και ΝΠΔΔ. «Από τον μήνα Μάιο θα ξεκινήσουν σταδιακά προγράμματα που θα αφορούν περίπου 100.000 ανέργους. Σημειώνεται ότι από σήμερα οι άνεργοι θα μπορούν να εγγράφονται ηλεκτρονικά στο μητρώο και να υποβάλλουν αίτηση για την τακτική επιδότηση ανεργίας χωρίς φυσική παρουσία. Δεν υπάρχει πλέον κανένας λόγος προσέλευσης στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης» είπε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε επίσης στη συμβολική πρωτοβουλία του πρωθυπουργού με την οποία κάλεσε όλους τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όπως και τους υπουργούς και υφυπουργούς, να καταθέσουν για τους επόμενους δύο μήνες το 50% του μισθού τους στη μάχη εναντίον του κορονοϊού. «Τα ποσά αυτά θα κατευθυνθούν στον ειδικό λογαριασμό για τον κορονοϊό. Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, απέναντι στην υγειονομική απειλή όλοι είμαστε ίσοι. Όμως στη μάχη απέναντί της, ο καθένας οφείλει να προσφέρει ανάλογα με τις δυνάμεις του. Και ο πρωθυπουργός εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι την επιλογή αυτή θα ακολουθήσουν και τα άλλα κόμματα» τόνισε.

Μιλώντας για τα μέτρα βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών αναφέρθηκε στη δυνατότητα των γιατρών να εκδίδουν, για τους χρόνια πάσχοντες, επαναλαμβανόμενες συνταγές φαρμάκων μέχρι 30 Ιουνίου και την καθιέρωση της εξ' αποστάσεως, άυλης συνταγογράφησης μέσω του egov.gr και τη δυνατότητα οι ασθενείς που παίρνουν φάρμακα υψηλού κόστους να μπορούν να τα προμηθεύονται από τα ιδιωτικά φαρμακεία της γειτονιάς τους.

Επισήμανε επίσης ότι το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σε τη συνεργασία με την Ε.Ρ.Τ. ξεκινά από σήμερα την Εκπαιδευτική Τηλεόραση, που απευθύνεται -καθημερινά στις 10 το πρωί- πρωτίστως σε μαθητές Δημοτικού. «Στο μεταξύ όλα τα λύκεια και τα γυμνάσια της χώρας έχουν τη δυνατότητα Σύγχρονης (ζωντανής) εξ' αποστάσεως διδασκαλίας, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει και η ένταξη των δημοτικών σχολείων που θα ολοκληρωθεί αυτή την εβδομάδα. Εξαιρετικά σημαντικό είναι και το γεγονός ότι ήδη αξιοποιούν το εκπαιδευτικό υλικό του υπουργείου, πάνω από 700.000 μαθητές και 166.000 εκπαιδευτικοί» είπε.

Τέλος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξέφρασε εκ μέρους της κυβέρνησης τα συλλυπητήρια για το χαμό του Μανώλη Γλέζου.

*Τα γραφήματα παρουσίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών