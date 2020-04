Life

Κορονοϊός: “Ξεπούλησαν” τα sex shop στην Ρωσία

Ετοιμάζονται για την... καταντίνα οι Ρώσοι. Ποια... στολή είχε τις μεγαλύτερες πωλήσεις.

Οι Ρώσοι μέσα σε συνθήκες πανδημίας του κορονοϊού, η οποία έχει αγγίξει την χώρα τους χωρίς να έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, άρχισαν να αγοράζουν τα λεγόμενα προϊόντα 18+ για ενήλικες, που προσφέρουν τα sex shop, προφυλακτικά, λιπαντικά, sex toys αλλά και στολές, ανεβάζοντας θεαματικά τις πωλήσεις τους στις οποίες κυριαρχούν οι στολές νοσοκόμων, δείχνοντας κατά αυτόν τον τρόπο πώς ετοιμάζονται να ζήσουν στην απομόνωση.

Τον Μάρτιο οι πωλήσεις τέτοιων ειδών στο διαδικτυακό κατάστημα Ozon αυξήθηκαν κατά 300% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου χρόνου, γράφει το BBC στην ρωσική του ιστοσελίδα. Οι αναλυτές της Ozon τους οποίους επικαλείται, επισημαίνουν ότι παρότι οι πωλήσεις σ’ αυτά τα είδη φθάνουν στο πικ τους την ημέρα των ερωτευμένων του Αγίου Βαλεντίνου στις 14 Φεβρουαρίου και την Ημέρα της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου και εν συνεχεία πέφτουν, σήμερα εξακολουθούν να διατηρούνται στα ίδια επίπεδα με τις δύο αυτές εορτές.

Το διαδικτυακό κατάστημα AliExpress Russia, κατέγραψε επίσης αυξήσεις στις πωλήσεις προϊόντων 18+. Τον Μάρτιο οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 20% σε σχέση με τον Φεβρουάριο, δηλώνει το γραφείο τύπου της εταιρείας, αποδίδοντας την αύξηση αυτή στις συνθήκες απομόνωσης που επιβάλλονται.

Η ζήτηση σε παιγνίδια του σεξ δεν αυξήθηκε μόνο στην Ρωσία εξαιτίας του κορονοϊού. Η γερμανική εταιρεία κατασκευής τέτοιων ειδών Womanizer ανέφερε ότι από τη 1η Ιανουαρίου έως τις 6 Μαρτίου οι πωλήσεις των προϊόντων της αυξήθηκαν κατά 50% περισσότερο από τις προβλεπόμενες. Αλλά και στην Ιταλία και στις ΗΠΑ , παράλληλα με την Κίνα, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 60% περισσότερο των προβλεπόμενων πωλήσεων

Η Διεύθυνση Υγείας της Νέας Υόρκης, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του κορονοϊού, κάλεσε τους κατοίκους της πόλης να κάνουν σεξ μόνο με άτομα που γνωρίζουν και να περιορίσουν όσον το δυνατόν περισσότερο τον αριθμό των ερωτικών τους συντρόφων. Προτείνει μάλιστα να υποκατασταθούν οι ερωτικές συναντήσεις με βίντεο συναντήσεις και σέξτινγκ. «Ο πιο ασφαλής σεξουαλικός σας σύντροφος είστε εσείς οι ίδιοι. Ο αυνανισμός δεν μεταδίδει τον Covid-19 , ιδιαίτερα ένα πλένετε τα χέρια σας (σε οποιαδήποτε παιγνίδια) με σαπούνι επί 20 δευτερόλεπτα πριν και μετά το σεξ», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Διεύθυνσης Υγείας της Νέας Υόρκης.

Τι αγοράζουν οι Ρώσοι;

Προφυλακτικά και λιπαντικά είναι τα πιο δημοφιλή προϊόντα, οι πωλήσεις των οποίων αυξήθηκαν κατά 147% και 124% αντίστοιχα. Μάλιστα ο πελάτης, όπως δηλώνει η διευθύντρια για θέματα ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας της Apparel&Beauty της Ozon Ιλοάνγκα Γιερσόβα, βάζει στο καλάθι τρία έως πέντε κουτιά.

Όπως δήλωσε στο BBC η διευθύντρια επί των δημοσίων σχέσεων του καταστήματος Azbuki vkusa Γιούλια Λέμπεντ, μετά το διάγγελμα του Πούτιν προς το ρωσικό λαό της 25ης Μαρτίου, ότι η ερχόμενη εβδομάδα θα είναι εβδομάδα αργίας, οι πωλήσεις σε προφυλακτικά και λιπαντικά αυξήθηκαν την επόμενη μέρα κατά 45%

Οι αναλυτές του Ozon διαπίστωσαν επίσης αλματώδη αύξηση στις πωλήσεις ερωτικών εσωρούχων και στολών κατά 110% σε σχέση με την αντίστοιχή περίοδο του περασμένου έτους. Μάλιστα ενώ την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου οι Ρώσοι αγόραζαν συνήθως δαντελωτά κόκκινα φορέματα, σήμερα την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού, αγοράζουν την στολή της νοσοκόμας. Οι πωλήσεις μάλιστα σε στολές νοσοκόμας αυξήθηκαν δυόμιση φορές σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Αυξήσεις κατά 80% στις πωλήσεις παρουσιάζουν και τα διάφορα ερωτικά παίγνια σε σχέση με το προηγούμενος έτος. Οι Ρώσοι αγοράζουν συνήθως τράπουλες με απεικονίσεις του Καμασούτρα. Σύμφωνα με την Ozon από τις 14 Μαρτίου και μετά οι πωλήσεις των sex toys και των δονητών αυξήθηκαν μιάμιση φορά.

