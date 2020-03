Οικονομία

Ο Θόδωρος Σκυλακάκης στον ΑΝΤ1 για τα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι λέει για το επίδομα των 800 ευρώ, τα κλειστά μαγαζιά, τις ρυθμίσεις χρεών, το Δώρο Πάσχα, τους άνεργους, τους δανειολήπτες και την ρευστότητα.​

«Η αντιπολίτευση δεν έχει καταλάβει την φύση της κρίσης, η οποία έχει πολλά επίπεδα. Το ένα είναι το υγειονομικό για την πορεία της επιδημίας και της απόδοσης των μέτρων που έχουν ληφθεί, το άλλο ο οικονομικός αντίκτυπος στην αγορά και τρίτο πόσο θα επηρεαστεί ο τουρισμός. Επιπλέον, πρέπει να κρατήσουμε διαθέσιμα ποσά γιατί δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει αυτή η κρίση. Εμείς δεν είμαστε αντιπολίτευση και πρέπει να είμαστε σοβαροί. Αν αυτό δεν ικανοποιεί ως προς τον εντυπωσιασμό, δεν είναι κάτι μας αφορά», τόνισε ο Θόδωρος Σκυλακάκης μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Απαντώντας στα ερωτήματα του Νίκου Χατζηνικολάου και του Νίκου Ρογκάκου, οι οποίοι μετέφεραν και ερωτήματα τηλεθεατών, ο Υφυπουργός Οικονομικών είπε ότι υπάρχει σχεδιασμός και θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες παρέμβαση για την στήριξη των ανέργων.

«Για όποιους υπάρχει αναστολή σύμβασης και εργασίας, ισχύει και η αναστολή σε ότι αφορά τις οφειλές για τρέχουσες ή για ρυθμισμένες οφειλές», σημείωσε ο κ. Σκυλακάκης, διευκρινίζοντας ακόμη ότι τα μέτρα για τις επιχειρήσεις αφορούν όλες τις μορφές επιχειρήσεων.

Σε ότι αφορά το Ταμείο Εγγυοδοσίας ύψους 1 δις ευρώ που θα παράσχει ρευστότητα μέσω δανείων στις επιχειρήσεις, ο Υφ. Οικονομικών είπε ότι με την μόχλευση από τις τράπεζες το ποσό θα είναι σημαντικά υψηλότερο, ενώ επεσήμανε ότι ακόμη 1 δις ευρώ ρευστότητας θα δοθεί στην αγορά μέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Ο κ. Σκυλακάκης είπε ότι προϊόντος του χρόνου θα υπάρξουν βελτιώσεις και στην πλατφόρμα όπου δηλώνονται οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι με αναστολή σύμβασεις, προκειμένου να διορθωθούν τυχόν λάθη που έγιναν κατά την καταχώριση στοιχείων.

«Καλύπτονται όλοι οι επιστήμονες με έναν ενιαίο τρόπο, με ένα πιο απλό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης, με το ποσό των 600 ευρώ να δίνεται γρήγορα. Αν συνεχιστεί η κρίση, κάτι που θεωρώ πιθανό, από την 1η Μαΐου θα υπαχθούν στο επίδομα των 800 ευρώ», σημείωσε ο Υφ. Οικονομικών.

Ο κ Σκυλακάκης είπε ότι μέχρι στιγμής το μέτρο για την έκπτωση φόρου κατά 25%, σε όσες επιχειρήσεις καταβάλλουν εμπρόθεσμα τα ποσά που τους αναλογούν, θα έχει ισχύ μόνο για τον Απρίλιο, αφήνοντας παράθυρο για επέκταση του, αν παραταθεί η κρίση και μείνουν κλειστές οι επιχειρήσεις.

Ερωτηθείς για το ύψος των μέτρων και την πιθανή επανάληψη τους τους επόμενους μήνες, ο Θόδωρος Σκυλακάκης είπε ότι «πολύ γρήγορα τα πράγματα μπορεί να στραβώσουν αν δεν είμαστε προσεκτικοί, εφόσον το Κράτος δεν έχει έσοδα για αρκετούς μήνες».

Σε ότι αφορά την αποτύπωση της κρίσης στην πορεία της εθνικής οικονομίας, ο ο Υφυπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι «στο καλό σενάριο θα έχουμε μια γερή ύφεση, παρά τα πολλά λεφτά που θα πέσουν στην αγορά. Θα χάσουμε έναν μήνα από το ΑΕΠ μας».