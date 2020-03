Πολιτική

Κορονοϊός: τον μισό μισθό του δίνει και ο Απόστολος Τζιτζικώστας

“Από αυτή τη μάχη δεν πρέπει να λείψει κανείς” τονίζει ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας και Πρόεδρος της ΕΝΠΕ.

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας και Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας Απόστολος Τζιτζικώστας με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γνωστοποίησε τα εξής:

«Για τους επόμενους δυο μήνες καταθέτω ως Περιφερειάρχης το 50% του μισθού μου στον ειδικό λογαριασμό για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, ως ελάχιστη ένδειξη αλληλεγγύης σε όλους αυτούς που δίνουν καθημερινά τη μάχη από την πρώτη γραμμή. Από αυτή τη μάχη δεν πρέπει να λείψει κανείς!»..