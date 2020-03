Κόσμος

Ανδρεοπούλου στον ΑΝΤ1: επικρατούν “συνθήκες πολέμου” στα νοσοκομεία της Νέας Υόρκης (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η Παθολόγος – Ογκολόγος του Νοσοκομείου “Presbyterian” περιγράφει την δραματική και ασφυκτική κατάσταση στις ΜΕΘ και τις απλές κλινικές.