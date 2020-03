Life

Ο Δημήτρης Σταρόβας, ο κορονοϊός και η βόλτα με το ιστιοπλοϊκό (βίντεο)

Ο πολυτάλαντος καλλιτέχνης περιγράφει στον Νίκο Χατζηνικολάου πως περνούν οι ώρες του στο σπίτι, δηλώνει αισιόδοξος και στέλνει μήνυμα προς όλους.