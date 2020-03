Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Τρίτης

Η πίεση των ημερών δημιουργεί εντάσεις και οι αστρολογικές προβλέψεις σε βοηθούν να τις ξεπεράσεις.

ΚΡΙΟΣ: Αυτές οι μέρες μπορεί να σε φέρουν αντιμέτωπο με άτομα του φιλικού σου περίγυρου στα οποία έδωσες το περιθώριο είτε σε ένδειξη των αγνών προθέσεων σου απέναντι τους, είτε από αφέλεια και επιπολαιότητα να σε εκμεταλλευτούν. Ίσως μάλιστα να νιώσεις και προδομένος από ανθρώπους που τους έχεις ανοίξει την καρδιά σου, αλλά δεν αποδεικνύονται αντάξιοι της εμπιστοσύνης σου. Αν συζητάς το ενδεχόμενο συνεργασίας με κάποιο φίλο καλό θα είναι να το παγώσεις σε αυτή τη φάση, αφού δύσκολα θα έχετε καλά ξεμπερδέματα στο μέλλον.

ΤΑΥΡΟΣ: Οι υπερβολές αυτή την περίοδο όχι μόνο κοστίζουν, αλλά φαίνονται κιόλας και σε στιγματίζουν. Το ότι μπορεί να έχεις το πάνω χέρι σε μια σχέση ή μια συνεργασία δε σου δίνει αυτομάτως και την ελευθερία να συμπεριφερθείς χωρίς να υπολογίσεις κανέναν άλλον, ειδικά τώρα που ίσως υπερεκτιμάς τη δύναμη που θεωρείς ότι κατέχεις. Ακόμα κι αν ο άλλος σε έχει ανάγκη αυτή την περίοδο, κάποια στιγμή αυτή η κατάσταση θα αλλάξει και τότε θα πρέπει να κοιμηθείς όπως θα έχεις στρώσει.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Στο "καλύτερο αύριο" όπως το ονειρεύεσαι απαραίτητο συστατικό είναι η ασφάλεια και σίγουρα για να την πετύχεις ένα τίμημα θα το πληρώσεις. Από αυτό όμως μέχρι το δέχομαι ό,τι μου πουν και κάνω εκπτώσεις τύπου black Friday, όχι την ελληνική, την αμερικάνικη έχει μεγάλη διαφορά. Το ξεπούλημα λοιπόν δε θα σου προσφέρει καμία απολύτως ασφάλεια. Θα έχεις δει πως ποδοπατούνται για μια τηλεόραση. Η ασφάλεια σου είναι οι ικανότητες σου και αυτά που προσφέρεις σε μία σχέση ή μία συνεργασία και αυτά ακριβώς είναι που πρέπει να πουλήσεις αν όχι ακριβά, σίγουρα σε μία αξία που να τους αναλογεί.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: O φόβος και οι ανασφάλειες σου μπορεί να σε κάνουν να εξιδανικεύσεις ανθρώπους και καταστάσεις. Είναι σαν να ψάχνεις διακαώς κάποιον ή κάτι που θα αποτελέσει για σένα μια φωλιά για να κρυφτείς την ώρα που οι ουρανοί ρίχνουν καρέκλες. Μόνο που είσαι διατεθειμένος να κρυφτείς ακόμα και κάτω από ένα δέντρο το οποίο μόλις πέσει κανένας κεραυνός πάνω του θα γίνει παρανάλωμα του πυρός και τότε είναι που θα παρακαλούσες να είχες γίνει λούτσα.

ΛΕΩΝ: Τα λόγια τα μεγάλα και οι υποσχέσεις δε βοηθάνε αυτή την περίοδο. Αντίθετα μπορεί να σε μπερδέψουν άσχημα και να σε αποπροσανατολίσουν. Και δεν αναφέρομαι μόνο σε αυτά που μπορεί να ακούσεις από ανθρώπους που παίρνουν αψήφιστα τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στη ζωή σου οι οποίες δεσμεύσεις μπορεί να σου δώσουν, όσο στις αυταπάτες που μπορεί να τρέφεις εσύ ο ίδιος και οι οποίες σε κάνουν είτε να αναλαμβάνεις υποχρεώσεις στις οποίες δε θα μπορέσεις να ανταποκριθείς, είτε να παραμένεις σε μία κατάσταση επειδή την ωραιοποιείς, όχι επειδή είναι ωραία.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Μην προσπαθείς να πείσεις ανθρώπους που δε δείχνουν διατεθειμένοι ούτε καν να σε ακούσουν. Αντίθετα υπάρχουν κάποιοι που διψάνε για την αγάπη σου και τον καλό σου λόγο και δε σου είναι δύσκολο να τους βρεις αν το θελήσεις. Επίσης, καλό θα είναι να αντιμετωπίσεις με ρεαλισμό τα εργασιακά σου θέματα, αξιολογώντας πάντα τι σου προσφέρει εσένα η δουλειά σου, αν σε αφήνει ικανοποιημένο, αλλά και αν οι εναλλακτικές επιλογές που ίσως έχεις είναι όντως βάσιμες ή κρίνεις με δεδομένο το τι σου έχουν πει ή τι έχουν κάνει οι άλλοι.

ΖΥΓΟΣ: Όσο καλά κι αν πηγαίνουν τα οικονομικά σου, το να πάρεις αέρα και να αρχίσεις να ξοδεύεις ανελέητα δεν είναι το καλύτερο που μπορείς να κάνεις. Αυτό που επίσης μπορεί να είναι επιβαρυντικό για το πορτοφόλι σου είναι η αδυναμία που έχεις σε κάποιους ανθρώπους και στους οποίους μεταξύ άλλων τρόπων να τους δείξεις την αγάπη σου φαίνεται ότι επιλέγεις το να βάλεις βαθιά το χέρι στην τσέπη. Αν επίσης με αυτόν τον τρόπο προσπαθείς να δελεάσεις και να κερδίσεις κάποιον είναι πολύ πιθανό να φας τα μούτρα σου…

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Με το ζόρι παντρειά δε γίνεται και αυτό δεν μπορείς να το θυμάσαι μόνο όταν σε βολεύει. Ειδικά τώρα μάλιστα που εσύ μπορεί να κάνεις μεγαλεπήβολα σχέδια, αλλά φαίνεται ότι κάτι δεν υπολογίζεις σωστά και καταλήγεις συναισθηματικά μπερδεμένος ή ματαιωμένος. Όσο σκληρό κι αν είναι, είναι προτιμότερο να κάνεις ξεκάθαρες συζητήσεις με ανθρώπους στους οποίους μπορεί να είσαι έτοιμος να επενδύσεις όσο είναι νωρίς, παρά να χτίσεις χάρτινους πύργους εν αγνοία σου.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Αυτές οι μέρες απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή στις συζητήσεις που μπορεί να κάνεις και την επικοινωνία γενικότερα. Βέβαια όταν μιλάμε για επικοινωνία δεν είναι πάντα στο χέρι σου να αποφύγεις τις εντάσεις, όμως όσο σε παίρνει φρόντισε να είσαι ξεκάθαρος και να αποφεύγεις τα μισόλογα και τα μπρος-πίσω. Από την άλλη είναι πιθανό να απογοητευτείς από κάποιους ανθρώπους στο κοντινό σου περιβάλλον από τους οποίους περίμενες μεγαλύτερη στήριξη.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Τα οικονομικά και μόνα τους, αλλά και ως πτυχές άλλων θεμάτων μπορεί να σου προκαλέσουν πονοκέφαλο αυτό το διάστημα. Καλύτερα λοιπόν να αφήσεις τις αβρότητες για την ώρα και να μην πας σαν το πρόβατο στη σφαγή. Το ενδεχόμενο μιας οικονομικής εξαπάτησης ή μιας λανθασμένης εκτίμησης παίζει δυνατά και κοστίζει πολύ. Στα όποια σενάρια μπορεί να γυρνάνε αυτή τη στιγμή μες στο κεφάλι σου θα πρέπει να υπολογίσεις και ανθρώπους ή ομάδες ανθρώπων που αυτή την περίοδο μπορεί να ζητάνε τη συνδρομή σου, αλλά και προσωπικά σου σχέδια που σκοπεύεις να χρηματοδοτήσεις, αλλά μάλλον δε θα έχουν την έκβαση που περίμενες.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Μην μπερδεύεις το ένστικτο σου με τις ανάγκες σου. Είναι δυο πράγματα που μπορεί να σε κάνουν να δεις τις καταστάσεις με τον άκρως διαφορετικό τρόπο. Ίσως η ανάγκη σου για μια σχέση, για μια γνωριμία που θα έχει νόημα σε κάνει να νιώθεις ενθουσιασμό με ανθρώπους για τους οποίους το ένστικτο σου δεν πείθεται καθόλου. Είσαι σαν τις γυναίκες που προκειμένου να μη μείνουν στο ράφι είναι διατεθειμένες να παντρευτούν τον λάθος άνθρωπο. Αυτό το διάστημα μην πηγαίνεις φιρί φιρί σε σχέσεις, φιλίες και συνεργασίες, γιατί είναι πολύ πιθανό να κάνεις επιπόλαιες επιλογές.

ΙΧΘΥΣ: Η πίεση των ημερών μπορεί να σε κάνει να ψάξεις λύσεις για να ξεσπάσεις που δεν είναι και οι πλέον ενδεικνυόμενες, αφού είναι πιθανό να σου δημιουργήσουν επιπλέον προβλήματα, κυρίως όσον αφορά στην υγεία σου. Καλό λοιπόν θα είναι να προσέξεις τη διατροφή σου και να πας κόντρα στην τάση σου για κραιπάλες και καταχρήσεις. Κι επειδή σε αυτή τη φάση σου είναι δύσκολο να αξιολογήσεις τους στόχους σου και το που θες να πας προσπάθησε να αρπάξεις κάθε ευκαιρία που σου παρουσιάζεται και αν δε σου κάνει άσε να φανεί στην πορεία.

