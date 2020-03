Οικονομία

“Κορονοϊός. Η επόμενη μέρα”: τι θα συμβεί στην οικονομία (βίντεο)

Γεωργιάδης και Δραγασάκης, διασταύρωσαν τα… ξίφη τους για την επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας, μετά την πανδημία του κορονοϊού.

Η ελληνική και παγκόσμια οικονομία μετά την πανδημία αποτέλεσε το κεντρικό θέμα συζήτησης στην έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, «Κορονοϊός. Η επόμενη μέρα», του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Την Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης με την πλευρά της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να εκπροσωπείται από τον βουλευτή και άλλοτε αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννη Δραγασάκη.

«Δίνουμε μάχη για μικρότερη ύφεση», δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για την εκ περιτροπής εργασία σε συνδυασμό με τους μισθούς υποστήριξε, «Δεν υπάρχει καμία σκέψη από εμάς να επεκταθεί η 15μερη εκ περιτροπής εργασία πέραν της κρίσης και να επεκταθούν τα μέτρα για τους μισθούς».

Ταυτόχρονα, αποκάλυψε τηλεφώνημα προ ολίγων ημερών από μεγάλο επενδυτικό όμιλο στις τουριστικές επιχειρήσεις, ο οποίος με δεδομένη τη σωστή αντιμετώπιση της Κυβέρνησης και της Ελλάδας στο θέμα του κορονοϊού, θέλει να ρίξει άμεσα χρήματα στο τουριστικό προϊόν της χώρας. Μάλιστα, ο κ. Γεωργιάδης αποκάλυψε και σχέδιο που επεξεργάζεται η Κυβέρνηση, για "γρήγορα τεστ" των τουριστών για τον κορονοϊό σε λιμάνια, αεροδρόμια, ακόμη και ξενοδοχεία, προκειμένου να μην υπάρξει εισαγωγή του ιού.

Ο κ. Γεωργιάδης επισήμανε ακόμη ότι η Κυβέρνηση έβαλε φρένο στις απολύσεις και τόνισε τη σημασία που έχουν οι επιχειρήσεις και ο ιδιωτικός τομέας τονίζοντας πως "απ' αυτόν θα πάρει και πάλι μπρος η οικονομία".

Δραγασάκης: «Σήμα» γενικευμένων μειώσεων και απολύσεων

«Είμαστε ιδιαίτερα ανήσυχοι για τη συνέχεια. Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που προβλέπει μισό μισθό για μισή εργασία για τους επόμενους μήνες εκλαμβάνεται από πολλές επιχειρήσεις ως σήμα γενικευμένων μειώσεων και απολύσεων», επισήμανε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Δραγασάκης αναφερόμενος στην επόμενη μέρα, εφόσον η Ελλάδα ξεπεράσει την εξάπλωση της πανδημίας και επανέλθει στην κανονικότητα.

«Ορισμένοι, μάλιστα, έχουν αρχίσει και ψιθυρίζουν, δήθεν για λόγους ισονομίας, για μειώσεις μισθών και στο Δημόσιο. Αυτές οι λογικές όχι δεν αντιμετωπίζουν αλλά βαθαίνουν την ύφεση», είπε ακόμη ο κ. Δραγασάκης καθιστώντας σαφές ότι «τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί για τη ρευστότητα στην οικονομία δεν είναι επαρκή. Χρειάζονται περισσότερες, μεγαλύτερου εύρους και πιο δραστικές πολιτικές».

«Η κυβέρνηση, αντί για τα -λίγα- 800 ευρώ που δίνει, θα μπορούσε να καλύψει σημαντικό ποσοστό του μισθού κάθε εργαζόμενου, όπως κάνουν άλλες χώρες», ήταν ακόμη μία τοποθέτηση του κ. Δραγασάκη, ο οποίος εν συνεχεία υπογράμμισε ότι «κάποιοι σε αυτήν τη συγκυρία θεωρούν ότι βρήκαν τη χρυσή ευκαιρία να ξαναγράψουν το εργατικό δίκαιο».

Στην έκτακτη εκπομπή του ΑΝΤ1, βέβαια, την άποψη τους κατέθεσαν επίσης οικονομολόγοι, εκπρόσωποι της αγοράς, επιχειρηματίες, έμποροι και εργαζόμενοι που μίλησαν για τις συνθήκες της κρίσης, αλλά και τις προκλήσεις μετά απ' αυτή.