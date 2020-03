Οικονομία

ΟΑΕΔ: Παρατείνεται η αυτόματη ανανέωση των δελτίων ανεργίας

Παράλληλα οι άνεργοι μπορούν πλέον να εγγράφονται ηλεκτρονικά στο μητρώο και να αποκτούν δελτίο ανεργίας.

Την παράταση της αυτόματης ανανέωσης όλων των δελτίων ανεργίας που λήγουν έως και τις 30 Απριλίου 2020, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Οργανισμού, αποφάσισε η διοίκηση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

Στις 17 Μαρτίου η διοίκηση του Οργανισμού είχε ανακοινώσει την αυτόματη ανανέωση όλων των δελτίων ανεργίας που θα έληγαν στο χρονικό διάστημα από 18 Μαρτίου έως και 5 Απριλίου 2020.

Με αυτό τον τρόπο, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι που υποχρεούνται να ανανεώσουν το δελτίο ανεργίας τους κατά το παραπάνω διάστημα, δεν χρειάζεται να προχωρήσουν σε καμία ενέργεια ανανέωσης.

Υπενθυμίζεται πως η ανανέωση του δελτίου γίνεται είτε μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του ΟΑΕΔ, είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Το μέτρο αποσκοπεί στη διευκόλυνση των ανέργων, στον περιορισμό των μετακινήσεων και στην αποφυγή συγχρωτισμού στα ΚΕΠ.

Επίσης, από χθες για πρώτη φορά οι άνεργοι μπορούν ηλεκτρονικά να εγγράφονται στο μητρώο, να αποκτούν δελτίο ανεργίας και να υποβάλουν αίτηση για την τακτική επιδότηση ανεργίας. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού, δεν υπάρχει πλέον κανένας λόγος προσέλευσης στα 118 Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) με ραντεβού, καθώς όλες οι υπηρεσίες του Οργανισμού παρέχονται ηλεκτρονικά.