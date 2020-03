Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες από αύριο και μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας. Οδηγίες για τους αγρότες.

Επιδείνωση του καιρού αναμένεται την Τετάρτη από τα βόρεια - βορειοδυτικά με κύρια χαρακτηριστικά τη σημαντική πτώση της θερμοκρασίας στην κεντρική και βόρεια χώρα (της τάξεως των 8 με 10 βαθμών Κελσίου), τις ισχυρές βροχές και κατά τόπους τις σποραδικές καταιγίδες, καθώς και τις πυκνές χιονοπτώσεις στη βόρεια χώρα ακόμα και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο.

Οι ανατολικών διευθύνσεων άνεμοι που θα πνέουν στα κεντρικά και τα βόρεια από το απόγευμα 7 με 8 μποφόρ, τη νύχτα θα στραφούν σε βόρειους, πιθανώς στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ.

Ο καιρός την Τετάρτη σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Αχαΐας, ενημερώνει για το Ωίδιο στη μηλιά. Προσβάλλει φύλλα, οφθαλμούς, τρυφερούς βλαστούς, άνθη και καρπούς και σχηματίζει χαρακτηριστικό μυκηλιακό επίστρωμα.

Το παθογόνο διαχειμάζει ως μυκήλιο μέσα σε προσβεβλημένους οφθαλμούς και την άνοιξη προκαλεί τις πρωτογενείς μολύνσεις στην νέοεκπτυσσόμενη βλάστηση. Τις επόμενες εβδομάδες, καθώς η βλαστητική περίοδος εξελίσσεται, οι πρωτογενείς μολύνσεις παράγουν δευτερογενή μολύσματα (κονίδια) τα οποία μεταφέρονται με το αέρα και προκαλούν τις δευτερογενείς μολύνσεις στα νεαρά φύλλα, στα άνθη και στους καρπούς. Τα κονίδια εκβλαστάνουν σε σχετική υγρασία μεγαλύτερη από 70% (σύνηθες στο μικροκλίμα της κάτω επιφάνειας του φύλλου) σε θερμοκρασίες μεταξύ 10 και 25°C.

Σε αντίθεση με το φουζικλάδιο, η διύγρανση του φύλλου είναι αποτρεπτικός παράγοντας της μόλυνσης.

Συστάσεις: Εφαρμογή εγκεκριμένων μυκητοκτόνων, περισσότερο ή λιγότερο ειδικών ωιδιοκτόνων σύμφωνα με την ετικέτα από το στάδιο της πράσινης κορυφής Προτείνεται η συνδυασμένη καταπολέμηση με το Φουζικλάδι. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών Γεωπόνων».

