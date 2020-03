Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: πιθανό κρούσμα “το΄σκασε” από το Λαϊκό Νοσοκομείο

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη κινητοποίηση από τις Αρχές για τον εντοπισμό και τη μεταφορά του σε νοσοκομείο αναφοράς...

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές μετά την διαπίστωση ότι ηλικιωμένη που θεωρείται πιθανό κρούσμα του κορονοϊού έφυγε από το Λαϊκό Νοσοκομείο..

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ1, μία 84χρονη που φέρεται να έχασε την αδελφή της από κορονοϊό μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο νοσοκομείο για να υποβληθεί σε τεστ για τον Covid-19.

Ωστόσο, το προσωπικό του νοσοκομείου διαπίστωσε σήμερα ότι η γυναίκα είχε φύγει. Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση από τις Αρχές και τελικά η ηλικιωμένη εντοπίστηκε το απόγευμα στο σπίτι της στην Κυψέλη.

Πλέον, επίκειται η μεταφορά της σε κάποιο νοσοκομείο αναφοράς για να υποβληθεί σε τεστ για τον κορονοϊό.