ΕΛ.ΑΣ.: Αυτός είναι ο άνδρας που συνελήφθη κατηγορούμενος για βιασμό και ληστεία (εικόνες)

Τα στοιχεία και οι φωτογραφίες του δόθηκαν στην δημοσιότητα κατόπιν σχετικής διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες αλλοδαπού, ο οποίος συνελήφθη στις 27 Μαρτίου στην Αθήνα, από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, κατηγορούμενος για βιασμό και ληστεία και παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων και περί αλλοδαπών.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τον (επ.) ELGAMASY (ον.) MOHAMED του MAGDY και της SMAH , που γεννήθηκε την 9-9-2001 στην Αίγυπτο.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου και προς ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των παραπάνω αδικημάτων, καθώς και στη διερεύνηση της συμμετοχής αυτού και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-6476541 του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής και 210-6411111 της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.