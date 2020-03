Κοινωνία

Κορονοϊός: Πιό αυστηρή απαγόρευση κυκλοφορίας σε 5 Δήμους

Σε καταντίνα τέθηκε ακόμη ένα χωριό. "Λουκέτο" σε δύο λαϊκές αγορές, λόγω συνωστισμού.

Πρόσθετα περιοριστικά μέτρα τοπικού χαρακτήρα ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, κατά την ενημέρωση για την πορεία του κορονοϊού στη χώρα μας.

Σε καραντίνα τίθεται έως τις 14 Απριλίου η Μεσοποταμιά Καστοριάς, όπου απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος απο την περιοχή. Εξαιρείται η τροφοδοσία

Αυστηρά περιοριστικά μέτρα επιβάλλονται, επίσης, σε Καστοριά, Ορεστίδα, Νεστόριο, Ξάνθη και Μύκη του νομού Ξάνθης.

Στους 5 δήμους απαγορεύεται η κυκλοφορία από τις 8 το βραδυ έως τις 8 το πρωί.

Επίσης, αναστέλλεται η δυνατότητα μετακίνησης για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη (Β4), η μετάβαση σε τελετή (Β5) και η σύντομη μετακίνηση για ατομική σωματική άσκηση ή για τις ανάγκες κατοικίδιου ζώου (Β6). Στα σούπερ μάρκετ η αναλογία θα είναι ένας πελάτης ανά 20τμ.

"Εκπέμπουμε SOS για αυτούς του 5 δήμους.Ο κίνδυνος διασποράς είναι μεγάλος. Ο έλεγχος των μέτρων θα είναι αυστηρός", τόνισε ο Νίκος Χαρδαλιάς.

Ενημέρωσε, τέλος, ότι μπήκε "λουκέτο" σε δύο λαϊκές στο ίλιον, όπου δεν τηρήθηκαν τα περιοριστικά μέτρα...