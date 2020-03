Κόσμος

Κορονοϊός: πέθανε 13χρονος στο Λονδίνο

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ανακοίνωση από το νοσοκομείο του Βασιλικού Κολλεγίου...

Πέθανε ένα 13χρονο αγόρι στο Λονδίνο που είχε βρεθεί θετικό στον κορονοϊό, ανακοίνωσε αργά σήμερα το νοσοκομείο του Βασιλικού Κολλεγίου. «Δυστυχώς, ένα 13χρονο αγόρι που είχε βρεθεί θετικό στον Covid-19 υπέκυψε, και οι σκέψεις και τα συλλυπητήρια μας βρίσκονται στην οικογένεια αυτή τη στιγμή», ανέφερε η ανακοίνωση. «Ο θάνατος σχετίζεται με τον κορονοϊό και δεν θα γίνει κανένα επιπλέον σχόλιο».