Κόσμος

Κορονοϊός: Ρωσική βοήθεια στις ΗΠΑ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Στρατιωτικό μεταγωγικό αεροπλάνο απογειώθηκε από τη Μόσχα με προορισμό τις ΗΠΑ.

Ένα ρωσικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροπλάνο απογειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί από αεροδρόμιο έξω από τη Μόσχα και κατευθύνεται προς τις ΗΠΑ μεταφέροντας ιατρικό εξοπλισμό και μάσκες ως βοήθεια προς την Ουάσινγκτον στη μάχη της εναντίον του κορονοϊού, μετέδωσε η ρωσική κρατική τηλεόραση.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προσέφερε ρωσική βοήθεια σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε τη Δευτέρα με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και στη διάρκεια της οποίας οι δύο ηγέτες συζήτησαν πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν καλύτερα τον ιό.

Η πτήση αυτή, η οποία οργανώθηκε από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, είναι πιθανό να δεχθεί επικρίσεις, καθώς πολλοί είναι αυτοί που έχουν καλέσει τον Τραμπ να πάρει αποστάσεις από τον Πούτιν και υποστηρίζουν πως η Μόσχα χρησιμοποιεί τη βοήθεια αυτή ως εργαλείο γεωπολιτικής και προπαγάνδας για την προώθηση της επιρροής της, κάτι που το Κρεμλίνο αρνείται.

"Ο Τραμπ δέχθηκε με ευγνωμοσύνη αυτή την ανθρωπιστική βοήθεια", δήλωσε χθες, Τρίτη, το βράδυ ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο Ιντερφάξ. Ο ίδιος ο Τραμπ είχε μιλήσει με ενθουσιασμό για τη ρωσική βοήθεια μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Πούτιν.

Το ρωσικό τηλεοπτικό κανάλι Rossiya 24 μετέδωσε νωρίς σήμερα το πρωί εικόνες από το αεροπλάνο την ώρα που απογειώνεται μέσα στο σκοτάδι από στρατιωτική αεροπορική βάση έξω από τη Μόσχα.