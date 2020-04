Οικονομία

Eurostat: Χαμηλότερα από το 2008 τα επίπεδα ανεργίας στην Ευρωζώνη

Σε χαμηλότερα των αναμενόμενων κινήθηκαν τα επίπεδα της ανεργίας στις χώρες της ευρωζώνης.

Η ανεργία στην ευρωζώνη διαμορφώθηκε τον Φεβρουάριο στο χαμηλότερο επίπεδο από τη χρηματοπιστωτική κρίση, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα, ωστόσο αναμένεται να αυξηθεί πολύ τον Μάρτιο λόγω του κορονοϊού.

Έναν μήνα πριν από την εφαρμογή των μέτρων περιορισμού στο μεγαλύτερο μέρος των 19 κρατών-μελών της ευρωζώνης λόγω της πανδημίας της Covid-19, η ανεργία μειώθηκε τον Φεβρουάριο στο 7,3%, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2008, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία Eurostat.

Τα στοιχεία είναι καλύτερα από αυτά που ανέμεναν οι αναλυτές σε έρευνα της εταιρίας Factset, που προέβλεπαν ότι η ανεργία θα παρέμενε σταθερή στο 7,4%, όπως τον Ιανουάριο.

Είναι πιθανόν ότι αυτό το επίπεδο θα παραμείνει το πιο χαμηλό για μεγάλο διάστημα, σχολίασε ο Μπερτ Κόλιν, αναλυτής της ING. «Ο αντίκτυπος στην ανεργία από τα μέτρα περιορισμού στην ευρωζώνη πιθανόν να είναι σοβαρός» είπε. «Μια αύξηση της ανεργίας είναι αναπόφευκτη. Το πραγματικό ερώτημα είναι εάν οι κυβερνήσεις θα καταφέρουν να περιορίσουν την άνοδο», πρόσθεσε.

Μεταξύ των 19 κρατών-μελών της ευρωζώνης, τα χαμηλότερα ποσοστά της ανεργίας καταγράφονται στην Ολλανδία (2,9%) και στη Γερμανία (3,2%), ενώ τα υψηλότερα στην Ελλάδα (16,3% τον Δεκέμβριο του 2019) και στην Ισπανία (13,6%).

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώθηκε στο 6,5% τον Φεβρουάριο, σταθερό σε σχέση με τον Ιανουάριο.