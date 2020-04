Οικονομία

Διευκρινίσεις για την αποζημίωση ειδικού σκοπού των 800 ευρώ

Ποιοι εργαζόμενοι την δικαιούνται. Εγκύκλιο εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Διευκρινίσεις αναφορικά με το δικαίωμα λήψης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από εργαζόμενους με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που λύθηκαν πρόωρα, εντός του χρονικού διαστήματος από 1/3/2020 έως και 20/3/2020, παρέχει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Συγκεκριμένα, εργαζόμενοι των επιχειρήσεων-εργοδοτών που ανεστάλη η επιχειρηματική δραστηριότητά τους με εντολή δημόσιας αρχής, ή που πλήττονται σημαντικά βάσει των οριζομένων από το υπουργείο Οικονομικών Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ), με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, των οποίων η συμφωνημένη, βάσει της ατομικής σύμβασης εργασίας, ημερομηνία αυτοδίκαιης λήξης τοποθετείται σε χρόνο μεταγενέστερο της 20ης Μαρτίου 2020, οι οποίες, ωστόσο, λύθηκαν πρόωρα εντός του χρονικού διαστήματος από 1/3/2020 έως και 20/3/2020 - είτε με οικειοθελή αποχώρηση εκ μέρους του εργαζομένου, είτε κατόπιν καταγγελίας από τον εργοδότη για σπουδαίο λόγο, με υποβολή του εντύπου Ε7 στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», είναι δικαιούχοι της ειδικής αποζημίωσης, ύψους 800 ευρώ.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 του κεφαλαίου Α.3 της ΚΥΑ, με αριθμ. 12998/232/28.03.2020: «Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων-εργοδοτών που ανεστάλη η επιχειρηματική δραστηριότητά τους, με εντολή δημόσιας αρχής ή που πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας, βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018 και των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί, εντός του χρονικού διαστήματος από 1/3/2020 έως και 20/3/2020 - είτε με οικειοθελή αποχώρηση είτε με καταγγελία - λαμβάνουν ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση, αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ, εφόσον δεν έχουν άλλη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη.

Οι εργαζόμενοι αυτοί είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ανεξάρτητα από το αν είναι δικαιούχοι του επιδόματος τακτικής ανεργίας.

Σημειώνεται ότι η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή».?