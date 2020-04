Αθλητικά

UEFA: Αναβολή μέχρι νεοτέρας στα ματς των εθνικών ομάδων

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ανοιχτή η διορία για την ολοκλήρωση των διασυλλογικών διοργανώσεων...

Ντόμινο… αναβολών σε όλες τις αθλητικές διοργανώσεις έχει προκαλέσει η πανδημία του κορονοϊού.

Μετά από τηλεδιάσκεψη της UEFA με τους εκπροσώπους των 55 ομοσπονδιών της αποφασίστηκε να μην διεξαχθούν όλα τα ματς των εθνικών ομάδων που ήταν προγραμματισμένα για τον Ιούνιο, έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία για τον καταρτισμό του προγράμματος από τις λίγκες.

Παράλληλα, ανοιχτή παραμένει η διορία για να ολοκληρωθούν οι διασυλλογικές ευρωπαϊκές διοργανώσεις (Champions League και Europa League) σε ημερομηνία μεταγενέστερη της 30ής Ιουνίου.

Αναλυτικά:

- Αναβάλλονται, μέχρι νεότερης ειδοποίησης, όλα τα παιχνίδια εθνικών ομάδων για άνδρες και γυναίκες, που ήταν προγραμματισμένα να διεξαχθούν τον Ιούνιο του 2020. Αυτό περιλαμβάνει τους αγώνες των playoffs για το EURO 2020, αλλά και τις αναμετρήσεις για την προκριματική φάση για το EURO 2021 γυναικών.

- Επίσης, όλα τα υπόλοιπα επίσημα παιχνίδια της UEFA, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών φιλικών, αναβάλλονται μέχρι νεότερης ειδοποίησης.

Διοργανώσεις μικρών Εθνικών ομάδων:

- Αναβάλλεται το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U-17, που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί τον Μάιο του 2020.

- Αναβάλλεται η τελική φάση από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U-19 γυναικών, που ήταν προγραμματισμένη για τον Ιούλιο του 2020.

- Αναβάλλεται μέχρι νεότερης ειδοποίησης η τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U-17 γυναικών, που ήταν προγραμματισμένη για τον Μάιο του 2020.

- Αναβάλλεται μέχρι νεότερης ειδοποίησης η τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U-19, που ήταν προγραμματισμένη για τον Ιούλιο του 2020 και η οποία θα λειτουργούσε ως προκριματική διοργάνωση για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα U-20 της FIFA.

- Αναβάλλονται μέχρι νεότερης ειδοποίησης οι τελικοί για το Champions League στο Futsal, που ήταν προγραμματισμένοι για τον Απρίλιο του 2020.

- Όλες οι προθεσμίες που αφορούσαν τις διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA για τη σεζόν 2020-21 αναβάλλονται μέχρι νεότερης ενημέρωσης, ιδίως σε ό,τι αφορά τη διαδικασία αποδοχής και εγγραφής παικτών. Η UEFA θα ορίσει νέες προθεσμίες.