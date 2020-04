Πολιτισμός

Πανδημία ψευδών ειδήσεων έχει προκαλέσει εκατοντάδες θανάτους στο Ιράν (βίντεο)

Λανθασμένες πληροφορίες για την «επίδραση» ουσιών προκαλούν μαζικούς θανάτους. «Πλήγμα» τα δήθεν γιατροσόφια κατά του κορονοϊού, σε διάφορες χώρες.