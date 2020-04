Κόσμος

Κορονοϊός – ΗΠΑ: 884 νεκροί σε ένα 24ώρο

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

«Ζαλίζει» ο αριθμός των κρουσμάτων από τον φονικό ιό στις ΗΠΑ, την ώρα που οι νεκροί ξεπερνούν τους 5.000.

Πάνω από 5.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις ΗΠΑ εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, ενώ πάνω από 215.000 έχει επιβεβαιωθεί πως μολύνθηκαν, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Στις 05:35 (ώρα Ελλάδας), με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το πανεπιστήμιο, καταγράφονταν 215.417 κρούσματα μόλυνσης από τον κορονοϊό στις ΗΠΑ και 5.116 από αυτούς υπέκυψαν.

Μέσα σε 24 ώρες, πέθαναν 884 άνθρωποι εξαιτίας της ασθένειας COVID-19, αριθμός που αποτελεί τον χειρότερο ημερήσιο απολογισμό στις ΗΠΑ μέχρι σήμερα.