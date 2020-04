Πολιτική

Θεοδωρικάκος στον ΑΝΤ1: ανεύθυνη σήμερα η συζήτηση για μείωση μισθών στο Δημόσιο (βίντεο)

"Καρφώνει" και γαλάζιο ευρωβουλευτή ο Υπ. Εσωτερικών. Τι είπε για την παράταση των αδειών ειδικού σκοπού το Πάσχα και τα μέτρα στήριξης ευάλωτων συμπολιτών μας.

«Μπορεί να είναι κουραστικό να είναι κάποιος κλεισμένος στο σπίτι του επί μακρόν, αλλά αυτή η καταδυνάστευση θα μας αφήσει περιθώρια αργότερα», είπε ο Υπ. Εσωτερικών, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Ερωτηθείς σχετικά απάντησε ότι «σε γενικές γραμμές, το πολιτικό σύστημα έχει δείξει υπεύθυνη συμπεριφορά σε ότι αφορά την κρίση κορονοϊού και έτσι πρέπει να συνεχίσει. Αυτή η κρίση δεν αφήνει περιθώριο για πολιτικές σκοπιμότητες. Ο σκοπός είναι ένας: να αντέξει το σύστημα και να είμαστε εδώ όλη την επόμενη ημέρα».

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος τόνισε ότι «οι άδειες ειδικού σκοπού για τους δημοσίους υπαλλήλους που έχουν παιδιά έως 15 ετών, ασχέτως εάν τα παιδιά ήταν πολύ μικρά δεν ήταν γραμμένα σε παιδικό ή βρεφονηπιακό σταθμό, συνεχίζονται και το Πάσχα, ασχέτως αν την περίοδο αυτήν τυπικά τα σχολεία είναι κλειστά».

Όπως σημείωσε, «το ΥΠΕΣ επιχορηγεί όλες τις Περιφέρειες της χώρας με 12 εκατομμύρια ευρώ για την σίτιση άπορων συμπολιτών μας, που μέχρι πρότινος σιτίζονταν από τα συσσίτια ιερών ναών και άλλων φορέων, προκειμένου με ευθύνη των ΟΤΑ να διανέμονται δύο γεύματα την ημέρα μεσημέρι και βράδυ. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα υπάρχει συμπολίτης μας χωρίς ένα πιάτο φαγητό. Κανείς δεν θα είναι μόνος του αυτήν την κρίσιμη περίοδο».

Παράλληλα, όπως είπε ο Υπ. Εσωτερικών, έχουν χρηματοδοτηθεί και Δήμοι στους οποίους υπάρχουν καταυλισμοί Ρόμα, προκειμένου ταυτόχρονα με την ενημέρωση αυτού του τμήματος του πληθυσμού να υπάρξουν και απολυμάνσεις για την προστασία όλων των πολιτών.

Σε ότι αφορά τα περιοριστικά μέτρα για το Πάσχα, ο κ. Θεοδωρικάκος επεσήμανε ότι «αν σηκωθούμε και πάμε στα χωριά μας τις πασχαλινές ημέρες θα μεταφέρουμε τον ιό και σε όλη την περιφέρεια. Θα μείνουμε όλοι σπίτι μας με την οικογένεια μας, θα μιλήσουμε στο τηλέφωνο, θα δούμε την λειτουργία από την τηλεόραση και θα περάσει έτσι αυτό το Πάσχα».

Σχετικά με τον εντοπισμό δεκάδων κρουσμάτων κορονοϊού στην δομή φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών στην Ριτσώνα, ο Υπ. Εσωτερικών ανέφερε ότι «έχουν παρθεί όλα τα μέτρα και το ζήτημα θα αντιμετωπιστεί με τον τρόπο που πρέπει από το Υπουργείο Υγείας».

Τέλος, αδειάζοντας και τον ευρωβουλευτή της ΝΔ, Γιώργο Κύρτσο, ο οποίος έχει ανοίξει συζήτηση για τους μισθούς στο Δημόσιο, εν μέσω της οικονομικής λαίλαπας του κορονοϊού, ο Τάκης Θεοδωρικάκος είπε «δεν θεωρώ σοβαρό στις 2 Απριλίου να συζητάμε τι θα κάνουμε από δημοσιονομικής πολιτικής για κάτι που θα γίνει μετά από 2, 5, 8 μήνες, διότι κανείς δεν ξέρει πότε θα τελειώσει όλο αυτό. Στον “οικονομικό Αρμαγεδδώνα” που βιώνουμε, η Κυβέρνηση κάνει τα πάντα για να προστατεύσει επιχειρήσεις και εργαζόμενους και είναι ανεύθυνο για οποιονδήποτε να συζητά αυτήν την περίοδο μείωση μισθών στο Δημόσιο και για τις συντάξεις».