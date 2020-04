Πολιτισμός

Πέθανε ο Κωνσταντίνος Λεβαντής

Θρήνος για τον νεαρό ηθοποιό που έφυγε από τη ζωή ξαφνικά.

Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Κωνσταντίνος Λεβαντής

Ο ηθοποιός πέθανε από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία μόλις 42 ετών, ενώ την απώλεια έκανε γνωστή ο συνάδελφος και φίλος του, Γιώργος Βούλγαρης, μέσω ανάρτησής του.

«Με τσακίσες Κωνσταντίνε….Απότομη και άδικη αυτή η αυλαία….Μακάρι να ήταν πρωταπριλιάτικο ψέμα….Καλό ταξίδι λεβέντη μου… Το θέατρο πενθεί…Αχ ρε Κωνσταντίνε», έγραψε.

Ποιος ήταν ο Κωνσταντίνος Λεβαντής

Ο Κωνσταντίνος Λεβαντής γεννήθηκε στην Αθήνα και αποφοίτησε από το Θεατρικό Eργαστήρι Βασίλη Διαμαντόπουλου (1996) και από την Ανωτέρα Σχολή Δραματικής Τέχνης "Αθηναϊκή Σκηνή" (2013). Το 2016 του απονεμήθηκε το πρώτο Βραβείο στο 6ο Φεστιβάλ Ελληνικού Θεάτρου (Θέατρο Eliart) για την παράσταση Γ.Τ.Π. (σκηνοθεσία, σενάριο). Το 2004 συμμετείχε στην Τελετή Λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνας στο ρόλο του Θεριστή.

Είχε παίξει σε ταινίες, θεατρικές παραστάσεις και διαφημιστικά, ενώ έκανε συχνά παραστάσεις stand up comedy.