Κοινωνία

Απαγόρευση κυκλοφορίας: Δε “μετρά” ως σωματική άσκηση το κολύμπι

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η διαταγή που έχουν λάβει τα κατά τόπους Λιμεναρχεία για το κολύμπι και το ψάρεμα.

Διαταγή από το Λιμενικό Σώμα με την οποία απαγορεύονται το ψάρεμα και το κολύμπι έλαβαν όλα τα λιμεναρχεία της χώρας, στα πλαίσια εφαρμογής των μέτρων περιορισμού της κίνησης για την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού.

«Δραστηριότητες όπως η λήψη θαλάσσιου λουτρού, η χρήση ιδιωτικών θαλάσσιων μέσων αναψυχής και η ερασιτεχνική και υποβρύχια αλιεία δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παρ. 2 του άρθρου πρώτου της Αριθμ. Δ1α/Γ.Π οικ 20036/22-3-2020 Κ.Υ.Α. (Β’ 986) και ως εκ τούτου απαγορεύονται».

Συνεπώς, οι Λιμενικοί έχουν την υποχρεώση επιβολής του προστίμου των 150 ετών, σε όποιον διαπιστώσουν ότι παραβιάζει την παραπάνω έκτακτη οδηγία.

Μία γυναίκα από τα Χανιά, ωστόσο, δεν γνώριζε ότι το κολύμπι δεν εκλαβμάνεται ως σωματική άσκηση και παρόλο που είχε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη μετακίνησή της (όπως φαίνεται και στο έγγραφο που δημοσίευσε το zarpanews.gr), βγήκε από τη θάλασσα όταν άρχισαν να της φωνάζουν οι Λιμενικοί και της επιβλήθηκε το πρόστιμο των 150 ευρώ.