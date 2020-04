Παράξενα

Αστυνομικό “ντου” σε κλειστό κλαμπ για μαγνητοσκοπημένο βίντεο (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Έφοδο σε κλαμπ που ήταν εκτός λειτουργίας, λόγω κορονοϊού έκαναν αστυνομικοί στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σε ένα comedy club στο Λίβερπουλ στο Ηνωμένο Βασίλειο, που ήταν κλειστό λόγω της πανδημίας του κορονοϊού έκαναν έφοδο αστυνομικοί, την ώρα που προβάλλονταν στο Facebook βιντεοσκοπημένο σόου και θεωρήθηκε εσφαλμένα ότι ήταν live.

Περίπου 20 αστυνομικοί εισέβαλαν στο Hot Water Comedy Club το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, όταν κάποιος είδε το σόου - που είχε βιντεοσκοπηθεί στις 7 Μαρτίου παρουσία κοινού – και νόμισε ότι συνέβαινε εκείνο το βράδυ, δήλωσαν στο Sky News εκπρόσωποι του club.

Λόγω της απαγόρευσης των συγκεντρώσεων και τις προειδοποιήσεις της βρετανικής κυβέρνησης στους πολίτες να μείνουν στα σπίτια τους σε μία προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης του κορονοϊού στη σελίδα του comedy club στο Facebook προβάλλονταν στιγμιότυπα από το αρχείο και αποσπάσματα του συγκεκριμένου σόου.

Ο Πολ Μπλερ, ένας από τους ιδιοκτήτες είπε ότι το σόου με τον κωμικό Πολ Σμιθ είχε «σαφέστατα» διαφημιστεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως εκδήλωση που είχε ήδη πραγματοποιηθεί και ότι ενημερώθηκε για την έφοδο από τον αδερφό του και συνιδιοκτήτη του club.

«Κοίταξα από το σύστημα παρακολούθησης και είδα 20 αστυνομικούς έξω από το club. Κάποιοι έδειχναν πραγματικά σε σύγχυση, ένας κοιτούσε στο κινητό τηλέφωνό του το live stream» δήλωσε.

Ωστόσο εξήρε τη στάση της αστυνομίας λέγοντας ότι επιτελεί το έργο της και προσπαθεί να κρατήσει τους ανθρώπους ασφαλείς.

«Νομίζω ότι έχασαν τον χρόνο τους, αλλά πιστεύω ότι όποιος τους τηλεφώνησε δεν το έκανε σκόπιμα, ήταν παρανόηση» πρόσθεσε.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε: «Οι αστυνομικοί μας απάντησαν σε μια αναφορά ότι ένα comedy club ήταν ανοιχτό και ότι μετέδιδε σόου μέσω live streaming με μεγάλο αριθμό πελατών μέσα».