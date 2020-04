Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Βροχές, θυελλώδεις άνεμοι και κρύο συνθέτουν το σκηνικό του καιρού. Οδηγίες για τους αγρότες.

Νέες βροχές αναμένονται την Παρασκευή από τα νοτιοδυτικά και από το βράδυ θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις και θα ενισχυθούν στα νότια σε 6 με 7 και βαθμιαία τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ωστόσο θα σημειωθεί παγετός κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.?

Ο καιρός την Παρασκευή σε 20 αγροτικές περιοχές:

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου, ενημερώνει τους καλλιεργητές για το Φουζικλάδιο.

Την περσινή χρονιά ο μύκητας ευνοήθηκε και εκδηλώθηκαν σημαντικές προσβολές σε μηλιές και αχλαδιές.

- Τα ευαίσθητα στάδια για μόλυνση ξεκινούν με την έκπτυξη της βλάστησης (στη μηλιά και στην αχλαδιά).

- Oι πρωτογενείς μολύνσεις απαιτούν βροχές και τουλάχιστον 12 ώρες συνεχόμενης διύγρανσης των δέντρων, στις θερμοκρασίες που επικρατούν αυτή την περίοδο στις ορεινές περιοχές.

- Στις αχλαδιές πρέπει να δίνεται προσοχή και σε περιόδους με συχνές και έντονες δροσιές (ακόμα και αν δεν υπάρχει βροχή).

Οδηγίες : - Λόγω των βροχών που αναμένονται στις επόμενες ημέρες συνιστάται εφαρμογή πριν από την βροχή στους οπωρώνες που έχει ξεκινήσει η έκπτυξη της βλάστησης.

Σε περίπτωση που δεν γίνει εφαρμογή πριν τη βροχή και οι συνθήκες ήταν ευνοϊκές για μολύνσεις προτείνεται θεραπευτική εφαρμογή το συντομότερο μετά από την βροχή.

Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών Γεωπόνων

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από τον Τάσο Αρνιακό: