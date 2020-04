Κόσμος

Στην “μάχη” εναντίον του κορονοϊού και το Ευρωκοινοβούλιο

Παραχωρεί τμήμα του κτιρίου στις Βρυξέλλες για την περίθαλψη ασθενών...

Της Μαρίας Αρώνη

Τo Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παραχωρεί τμήμα του κτιρίου των Βρυξελλών στις βελγικές Αρχές για να χρησιμοποιηθεί για την περίθαλψη ασθενών από τον covid19. Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος του ΕυρωπαΪκού Κοινοβουλίου, Ντάβιντ Σασόλι.

«Ως Κοινοβούλιο θέλουμε να κάνουμε το καθήκον μας και να δώσουμε ένα μικρό παράδειγμα. Έχουμε παράσχει προς τις αρχές των Βρυξελλών τμήμα του κτιρίου μας που θα χρησιμοποιηθεί για τη φροντίδα των ασθενών, καθώς και ένα στόλο 100 οχημάτων. Είμαστε έτοιμοι να πράξουμε το ίδιο με τα γραφεία μας στο Λουξεμβούργο και το Στρασβούργο, εάν το χρειάζονται. Είμαστε η Ευρώπη, η δύναμή μας είναι η αλληλεγγύη μας», τονίζει ο Ντάβιντ Σασόλι.

Εξάλλου, ο Πρόεδρος της Ευρωβουλής ανακοίνωσε την έκτακτη Ολομέλεια της Συνόδου της Ευρωβουλής στις 16 και 17 Απριλίου προκειμένου να διεξαχθεί ψηφοφορία για τα μέτρα που προτείνει η Επιτροπή για την μάχη κατά του κορονοϊού. «Η δημοκρατία θα συνεχιστεί», ανέφερε ο Νταβίντ Σασόλι.

Σχετικά με το κράτος δικαίου στην Ουγγαρία, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τονίζει ότι έστειλε επιστολή στην Επιτροπή ζητώντας να αξιολογήσει αν ο νόμος που εγκρίθηκε από το ουγγρικό κοινοβούλιο αποτελεί σοβαρή παραβίαση της δημοκρατίας και της ελευθερίας, βάσει του Άρθρου 2 της Συνθήκης της ΕΕ.