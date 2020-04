Αθλητικά

Super League: παράταση στην αναστολή του πρωταθλήματος

Για πρώτη φορά “έπεσε” στο... τραπέζι της Λίγκας και η οριστική διακοπή.

Παράταση της αναστολής του πρωταθλήματος έως τις 24 Απριλίου, αποφάσισε ομόφωνα το Δ.Σ της Super League, σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης. Μέχρι τότε τίθεται σε λειτουργία ομάδα εργασίας, με στόχο να εξεταστούν όλα τα ενδεχόμενα, μέσα στα οποία και η οριστική διακοπή του πρωταθλήματος.

Το θέμα της οριστικής διακοπής έβαλε στο... τραπέζι ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος, που υποστήριξε πως είναι ανεδαφική κάθε σκέψη πως μπορεί να συνεχιστεί κάποια στιγμή μέσα στους επόμενους μήνες το πρωτάθλημα.

Ξεκάθαρα υπέρ της πρότασης Αλαφούζου τέθηκαν Άρης, Παναιτωλικός και Πανιώνιος. Υπέρ της διακοπής στην ουσία τοποθετήθηκε και ο ΠΑΟΚ. Συμφώνησε μεν με την παράταση αναστολής, αλλά ο εκπρόσωπος του Μάκης Γκαγκάτσης συμπλήρωσε πως μετά τις 24 Απριλίου, θα πρέπει να εργαστούν από κοινού για πακέτο μέτρων από την Πολιτεία για στήριξη σε περίπτωση διακοπής, ενώ τέθηκε και υπέρ αύξησης του αριθμού των ομάδων από 14 σε 16 για του χρόνου και κατάργηση των play offs και play out.

Με την πρόταση για παράταση αναστολής έως τις 24 Απριλίου τάχθηκε και ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός ζήτησε όποια απόφαση παρθεί στην συνέχεια να είναι ομόφωνη κι αν τελικά διακοπεί το πρωτάθλημα, να είναι ξεκάθαρο πως είναι ο πρωταθλητής και ποια θέση κατέλαβε η κάθε ομάδα με βάση την κανονική περίοδο.

Στην ομάδα εργασίας θα συμμετέχουν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρης, Ατρόμητος και ΑΕΛ. Δεν αποκλείστηκε το ενδεχόμενο ανάλογα με τις εξελίξεις με την πανδημία, αλλά ίσως και με αποφάσεις που θα πάρουν κι άλλες ευρωπαϊκές Λίγκες, να υπάρξει και νέα έκτακτη συνεδρίαση πριν από τις 24 Απριλίου.