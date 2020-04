Κοινωνία

Έδεσε στον Πειραιά το πλοίο με τους 119 ασθενείς με κορονοϊό

Τι θα γίνει με όσους επιβαίνοντες δεν είναι φορείς του ιού. Που θα απομονωθούν οι μολυσμένοι από το μικρόβιο.

Του Κώστα Τάτση Κάβους στο λιμάνι του Πειραιά έδεσε το βράδυ της Πέμπτης το «Ελ. Βενιζέλος», μετά από πολυήμερη περιπέτεια αρόδου στο λιμάνι του Πειραιά.

Το πλοίο έδεσε στην πύλη Ε-12, που είναι για τα κρουαζιερόπλοια και η οποία δεν έχει «επαφή» με τους άλλους χώρους του λιμένα.

Μέχρι το πρωί του Σαββάτου, οι 259 επιβαίνοντες που βγήκαν αρνητικοί στον ιό, θα μεταφερθούν σε ξενοδοχεία της Αθήνας.

Οι 119 επιβαίνοντες που έχουν επιβεβαιωθεί ως κρούσματα και είναι ασθενείς, θα παραμείνουν σε καραντίνα, πάνω στο πλοίο, επί 14 ημέρες, μαζί με κλιμάκιο του ΕΟΔΥ.

Από το σύνολο των επιβαινόντων στο καράβι, οι 36 είναι Έλληνες.