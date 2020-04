Πολιτική

Παρέμβαση Σαμαρά για τις οικονομικές συνέπειες της κρίσης του κορονοϊού

Ειδική μνεία του πρακτορείου Bloomberg στην δίνη με την οποία βρέθηκε και αντιμετώπισε επιτυχώς ο πρώην Πρωθυπουργός, την περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα.

Να θυμηθούν τι πέρασε η Ελλάδα την περίοδο των μνημονίων για να καταλάβουν τις οικονομικές συνέπειες που μπορεί να έχει η κρίση του κορονοϊού στην παγκόσμια οικονομία καλεί το πρακτορείο Bloomberg τους ηγέτες όλων των χωρών κάνοντας ειδική μνεία στην εμπειρία του Αντώνη Σαμαρά.

"Η ιστορία της Ελλάδας θα μπορούσε να αποτελέσει ένα καλό παράδειγμα για το τι μπορεί να προκύψει από τέτοιες κρίσεις. Είναι αδύνατο να αποφύγουμε τον τρόμο. Όταν ο φόβος μετατραπεί σε πανικό, τότε η δυσαρέσκεια μετατρέπεται σε οργή, οπότε το μείγμα είναι εκρηκτικό", δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός στο Bloomberg.

Στο εκτενές δημοσίευμα του Bloomberg με τίτλο «Οι πολέμιοι της κρίσης του κορονοϊού ανά τον κόσμο μπορούν να διδαχτούν από τις ελληνικές ιστορίες πόνου», ο πρώην πρωθυπουργός στέλνει το δικό του μήνυμα στους Ευρωπαίους ηγέτες για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορονοϊού.

"Οι ηγέτες πρέπει να ισορροπήσουν ανάμεσα στο να είναι αποφασιστικοί και συμπονετικοί και να σκεφτούν ανατρεπτικά, «έξω από το κουτί». Εάν οι ευρωπαϊκές οικονομίες αφεθούν να καταρρεύσουν, χωρίς αυτή η κρίση να είναι δική τους υπαιτιότητα, αυτό θα οδηγήσει σε άνοδο του ευρωσκεπτικισμού. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στην πλήρη αποσύνθεση της ΕΕ", αναφέρει ο Αντώνης Σαμαράς.

Το Bloomberg σημειώνει πως χωρίς να είναι ακόμα σαφές το εύρος της ζημιάς στην παγκόσμια οικονομία από την κρίση του κορονοϊού, ο πλανήτης θα μπορούσε να έχει ήδη ως παράδειγμα αυτό που πέρασε η Ελλάδα.